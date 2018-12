Gólová kanonáda Kanady nepokračovala: Javorové listy sa vytrápili so Švajčiarskom

Ruskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili v A-skupine juniorských MS nad Dánskom 4:0. V "slovenskej" B-skupine mladí Fíni nedali šancu Kazachstanu a vyhrali hladko 5:0.

Naopak, hokejisti Kanady sa po fantastickom vstupe do turnaja, kedy porazili Dánsko vysoko 14:0, tentoraz vytrápili so Švajčiarskom. To porazili tesne 3:2.

A-skupina:

Švajčiarsko - Kanada 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Góly: 21. a 59. Kurashev – 1. Glass, 26. Entwistle, 33. Dobson

Rusko - Dánsko 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Góly: 7. Kravcov, 38. Romanov, 54. Šen, 59. Morozov

tabuľka

1. Kanada 2 2 0 0 0 17:2 6

2. Rusko 1 1 0 0 0 4:0 3

3. Česko 1 0 1 0 0 2:1 2

4. Švajčiarsko 2 0 0 1 1 3:5 1

5. Dánsko 2 0 0 0 2 0:18 0



B-skupina:

Fínsko - Kazachstan 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Góly: 13. Latvala, 16. Talvitie, 33. Vainionpää, 48. Kakko, 50. Heponiemi



tabuľka

1. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6

2. Fínsko 2 1 0 0 1 6:2 3

3. USA 1 1 0 0 0 2:1 3

4. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 3:7 0

5. Kazachstan 1 0 0 0 1 0:5 0