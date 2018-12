Slovenskí mladíci s druhou prehrou v rade: Proti Švédsku rozhodla efektivita

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo svojom druhom zápase na MS tejto vekovej kategórie so Švédskom 2:5.

Zverenci trénera Ernesta Bokroša sú po dvoch dueloch v tabuľke B-skupiny bez bodu, Švédi majú na konte dve víťazstvá. Slováci sa šampionáte najbližšie predstavia po dni voľna v zápase proti Fínsku v noci na nedeľu o 00.30 SEČ.

MS hráčov do 20 rokov, B-skupina:

Slovensko - Švédsko 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Góly: 14. Liška (Hrehorčák, Fehérváry), 49. Fafrák - 12. Elvenes, 17. Bemström (Hugg, Lundkvist), 27. Bemström (Elvenes, Sandin), 46. Brännström (Lundeström, Boqvist), 53. Lundeström. Rozhodcovia: Pražák (ČR), Ingram – Harrington (obaja Kan.), Hyněk (ČR), vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 5896 divákov.

Slovensko: Sklenár – Ivan, Fehérváry, Žiak, Korenčík, Dlugoš, Demo, Golian – Hrehorčák, Roman, Liška - Krivošík, Ružička, Pospíšil - Baláž, Kollár, Kelemen - Fafrák, Kukuča, Regenda

Švédsko: Ersson – Brännström, Westerlund, Sandin, Boqvist, Ginning, Lundkvist, Broberg – Elvenes, Gustafsson, Fagemo – Hugg, Holmberg, Bemström – Olofsson, Lundeström, Zetterlund – Södergran, Hallander, Bäck – Sveningsson.

Slováci vstúpili do stretnutia nebojácne. Od začiatku dobre korčuľovali, rovnako ako ich súper, zápas mal slušné tempo. Prvé presilovky oboch tímov zostali nevyužité, úvodnú veľkú šancu mali Slováci v 12. minúte. Tú však Švédi zmarili a z následného prečíslenia udreli. Elvenes potiahol útok po pravej strane a chladnokrvne zakončil - 0:1. O dve minúty neskôr však v početnej výhode vyrovnal Adam Liška strelou ponad rameno Erssona. O ďalšie dve minúty neskôr Švédi zatlačili Slovákov a Bemström im vrátil vedenie. Brankár Sklenár v tom čase nemal hokejku, tú mu tesne pred gólom vyrazil jeden zo Švédov. V prvej tretine bol pomer striel 11:6 v prospech škandinávskeho tímu.

V druhej tretine zverenci Ernesta Bokroša začali aktívnejšie, dobrú možnosť mal Krivošík. Potom však fauloval Ružička a Švédi na konci početnej výhody strelili po peknej kombinácii so zakončujúcim Bemströmom tretí gól. Slováci po góle pridali, dostali sa do zakončenia, ďalšie šance prišli v ich presilovke. "Tri korunky" však odolali. V 36. minúte sa prvá päťka Slovenska dostala do dvoch dobrých šancí, ale v druhej tretine sa už stav nezmenil.

Pred tretím dejstvom pripravil tréner Bokroš niekoľko zmien v jednotlivých formáciách, ale po štyroch minútach fauloval Golian a Švédi jeho nedisciplinovanosť potrestali štvrtým gólom. Sklenára prekonal Brännström. Onedlho však po kurióznom momente vykresal nádej pre Slovákov obranca Sveningsson. Ten totiž z rohu ihriska prekonal vlastného brankára, gól pripísali Fafrákovi. Vzápätí mohol Hrehorčák znížiť na rozdiel gólu, ale nepretlačil puk do siete. Potom však na druhej strane chyboval Dlugoš a Lundeström definitívne rozhodol o švédskom triumfe.

hlas po zápase (zdroj hockeyslovakia.sk):

Ernest Bokroš, tréner SR: "Tento výkon na takého kvalitného súpera stačiť nemohol. Keď sa pozrieme len na presilové hry, tak my sme ich mali šesť, využili sme jednu, naopak súper mal tri presilovky, v ktorých nám dal dva góly. Mohli sme teda vidieť rozdiel v efektivite a v rozdielových hráčov na súperovej strane a na našej strane."