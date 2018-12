Ženu prenasledoval fanatik a žiadal od nej sexuálne služby: Rozhodla sa pre krvavé riešenie situácie

Indka odrezala genitálie mužovi, ktorý ju obťažoval prenasledovaním, potom ho však urýchlene odviezla do nemocnice, aby mu tak zachránila život. Vo štvrtok o tom informovala tamojšia polícia.

Žena (47) a dvaja muži vlákali jej suseda na odľahlé, izolované miesto v indickom meste Bombaj, potom mu odrezali penis. "Ženu a dvoch jej komplicov sme zatkli. Žena priznala, že odrezať fanatickému prenasledovateľovi penis bol jej plán, lebo ju neustále obťažoval," povedal pre tlačovú agentúru AFP vysokopostavený policajný inšpektor Gadžanan Kabdule.

Sused (27) žiadal od ženy, matky dvoch detí, sexuálne služby a ženinmu manželovi povedal, že je do nej zaľúbený. To vyústilo do hádky a bitky medzi oboma manželmi.

Žena potom údajne vyhľadala vo svojom okolí dvoch mladších mužov a požiadala ich o pomoc. Muži sa skontaktovali s obeťou a v utorok 25. decembra ju vlákali do priemyselnej zóny Bombaja.

Žena vtedy prevzala iniciatívu a prenasledovateľovi na ulici odrezala genitálie a okamžite ho odviezla do nemocnice. "Našli sme nôž a genitálie; všetci traja obvinení sú v policajnej väzbe," vyhlásil Kabdule s tým, že vyšetrovanie prípadu prebieha. Polícia nezverejnila totožnosť ženy ani prenasledovateľa.

Médiá informovali, že zranený muž podstúpil operáciu na záchranu života."Muž sa teraz nachádza v stabilizovanom stave a zotavuje sa v nemocnici, ale jeho rodina je v šoku," dodal Kabdule.

V roku 2017 iná Indka odrezala mužovi penis, keď sa ju pokúsil znásilniť v jej dome v juhoindickom štáte Kérala. India je známa pochmúrnymi prípadmi sexuálneho násilia. V roku 2016 tam každý deň došlo v priemere k vyše 100 znásilneniam, ako vyplýva z najaktuálnejších oficiálnych údajov.