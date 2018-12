Dojemné vyznanie Federera manželke: Slová, ktoré by dostali každú ženu

Roger Federer (37) ukázal, ako veľmi svoju ženu miluje.

Tenisová hviezda pridala na Instagram fotku so svojou polovičkou Mirkou. Dvojica je spolu už niekoľko rokov a vidieť, že ich vzťah má pevné základy. Mirka svojho manžela sprevádza a snaží sa mu byť oporou pri jeho hektickom kariérnom živote.

Roger k fotke napísal slová, ktoré by dojali nejednu ženu. "Mirka nechce byť preč odomňa a ja nechcem byť preč od nej a tak sme spolu prakticky celý rok. Je neuveriteľné, že je ochotná vynaložiť toľkú snahu. Som rád, že je to takto, inak by bolo zložité súťažiť a hrať na najvyššej úrovni. Bolo by to priam nemožné."