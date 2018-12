Omyly spod stromčeka: Ako vrátiť nevhodný darček?

Sklamanie pod stromčekom? Dostali ste pekáreň chleba, hoci dokážete nanajvýš zaliať čaj? Alebo vás obdarovali knihami, ktoré si neprečítate, lebo literatúru nečítate?

Ľudia sa po sviatkoch hrnú do obchodov, aby oblečenie, hračky či elektroniku vrátili, alebo vymenili za iný tovar. Niekedy sú úspešní, inokedy nie. Od čoho to závisí? Kedy je možná bezdôvodná výmena tovaru? Malý, veľký, úzky, široký či nevkusný darček - na tom, prečo chcete tovar vrátiť, nezáleží. Dôležité je, kde ste ho vy alebo ľudia, ktorí vás chceli obdarovať, kúpili.

Kamenný obchod vám nemusí vyhovieť - iba môže. „Máme poznatky z minulých období, že niektorí predávajúci v určitom čase po kúpe tovar, ktorý nebol používaný alebo nepodliehal reklamácii, vezmú späť. Je to vecou obchodnej politiky každého predávajúceho,“ tvrdí hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie Danuša Krkošová.

Predaj tovaru cez internet má iné pravidlá. Spotrebiteľ ho nemá ako odskúšať, takže v lehote 14 dní môže odstúpiť od zmluvy. „Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná,“ dodáva obchodná inšpekcia.

Reklámacia je niečo iné

Reklamovať môžete tovar, ktorý je poškodený, nefunkčný alebo inak nepostačuje. Dožadovať sa nápravy môžete bez ohľadu na to, či ste tovar kúpili v kamennom, alebo v internetovom obchode. Záručná lehota je vo väčšine prípadov dva roky.

Z internetového obchodu

ide o predaj tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní

rozhodnutie si vyžaduje oznámenie o odstúpení od zmluvy

lehota začína plynúť prevzatím tovaru, uzavretím zmluvy o poskytnutí služby alebo o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy)

predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia vrátiť všetky peniaze

Lehota

predávajúci ju môže predĺžiť, záleží to len na ňom

skrátiť ju môže len vtedy, ak si to vyžaduje povaha tovaru

ak jej posledný deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, odkladá sa na najbližší pracovný deň

Kedy sa nedá odstúpiť od zmluvy

pri predaji tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze

pri predaji zvukových, obrazových, audiovizuálnych záznamov, kníh alebo počítačového softvéru v ochrannom obale, ak ste ho už rozbalili

pri predaji tovaru zhotoveného podľa vašich osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo iba pre vás

pri poskytnutí služby, ak sa začala s vaším výslovným súhlasom a vyhlásili ste, že ste boli riadne poučení o tom, že súhlasom strácate právo na odstúpenie od zmluvy

Niekedy môže byť aj použitý

žiadny právny predpis neupravuje spôsob, ako sa tovar má vrátiť

vo všeobecnosti sa vyžaduje, aby bol nepoškodený, v originálnom obale, aby visačky a štítky boli na pôvodnom mieste, aby nechýbala žiadna súčasť ani návod na použitie

či predávajúci prijme napríklad rozbalený tovar, záleží výlučne na jeho rozhodnutí tovar z internetového obchodu zvyčajne môže byť aj rozbalený a použitý, inak by ste ho nemohli odskúšať

Z kamennej predajne

predávajúci nie je povinný vziať tovar späť alebo vymeniť ho za iný

pred kúpou si spotrebiteľ môže tovar prezrieť a vyskúšať

kúpou tovaru vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho

či tovar možno vrátiť, je vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim

Tip

Ak prichádza do úvahy, že tovar bude treba vrátiť, vopred sa informujte, či by to bolo možné a za akých podmienok.