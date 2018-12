Sedemčlenná rodina prišla po požiari o všetko, teraz má konečne dôvod na úsmev: Srdečný odkaz čitateľom Nového Času!

Ľudia so srdcom na správnom mieste ešte žijú. Mamička Ľubica (33) z Horných Zahorian (okr. Rimavská Sobota) s druhom Jánom (27) a piatimi malými deťmi majú konečne dôvod na úsmev.

Napriek tomu, že takmer prišli o strechu nad hlavou, keď im malá dcérka Martinka (4) podpálila dve izbičky, prežijú pekné Vianoce. Po zverejnení ich príbehu v Novom Čase sa našlo mnoho dobrých ľudí, ktorí neváhali a podali sedemčlennej rodine pomocnú ruku.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Ľubka s druhom Jánom a deťmi Miškou (12), Mariánkom (10), Jankom (7), Martinkou (4) a Jankou (1,5) žijú v skromných podmienkach na lazoch v časti Boľfova neďaleko Horných Zahorian. Trápia sa v malom domčeku bez vody. Pár dní pred Vianocami majú konečne dôvod na úsmev. Po tom, čo Nový Čas zverejnil ich smutný príbeh, akoby sa roztrhlo vrece s balíkmi od ľudí, ktorým nie je cudzie utrpenie druhého.

„Nosia nám alebo posielajú poštou oblečenie, potraviny, peniažky či hračky pre deti. Dostala som aj kočík pre najmenšiu Janku. Dokonca nám jeden pán doniesol dve plastové okná,“ teší sa mamička, ktorá vie, ako použijú peniaze od dobrých ľudí. „Splníme si sen a dáme si do domčeka zaviesť elektrinu. Ak by nám niečo zvýšilo, mohli by sme poriešiť aj vodu,“ prezradila Ľubica.

Pomocnú ruku neváhal Ľubke a Jánovi s deťmi podať ani jeho zamestnávateľ Ján Segedy. Zabezpečil im materiál na opravu zhorených izieb a strechy, daroval chladničku, práčku a nábytok. „Veľmi nám pomohol. Pomaličky svojpomocne už všetko obnovujeme. Verím, že napriek tomu, čo sa nám prihodilo, budú mať deti pekné Vianoce, len na tom mi záleží,“ hovorí statočná žena.

Jej päť ratolestí sa už teraz nevie dočkať Štedrého večera. V predstihu vyzdobili aj vianočný stromček a namaľovali krásny obrázok pre všetkých, ktorí im pomohli. „Ďakujeme dobrým ľuďom,“ napísala na výkres najstaršia Miška.

Dom zapálila Martinka (4)

Obrovská dráma sa odohrala pred dvoma týždňami. Kým staršie ratolesti boli v škole a otec v práci, stačila chvíľka a rodina takmer prišla o dom. Zatiaľ čo mama Ľubka dávala spať najmladšiu Janku, Martinka si zobrala zopár uhlíkov z pece do vedierka. Odniesla ich do zadnej izby, kde plastové vedro začalo horieť. Od neho sa zapálil aj koberec a všetko, čo bolo v izbe. Ľubica už nedokázala požiar zahasiť. Vybehla von s dvomi malými deťmi a čakali na príchod hasičov. Zhoreli im skrine s oblečením aj celá výbavička pre nenarodené bábätko.