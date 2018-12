Jaroslav († 51) prišiel o život po brutálnej bitke: Tvrdá rana pre rodinu, už druhé Vianoce pochovávajú blízkych!

Tvrdá rana pred sviatkami. V piatok pred polnocou zomrel po brutálnom útoku pri kostole na námestí vo Zvolene Jaroslav († 51). Dvaja mladíci (17, 20) ho mali podľa polície napadnúť a následne ešte okradnúť o kapsičku s peniazmi, ktorú mal pri sebe.

Časť z peňazí podľa informácií Nového Času stačili minúť v herni, pár hodín po incidente ich však policajti zadržali a obvinili. Brat nebohého muža hovorí, že ich čakajú jedny z najhorších Vianoc. Nie sú však, žiaľ, prvé, keď ich stíha nešťastie. Ferdinand je z obrovskej rodinnej tragédie zrútený.

„Toto nám tí dvaja urobili. Týždeň pred vianočnými sviatkami. Vlani nám pred Vianocami zomrel švagor, teraz brat. Neviem, či to naši rodičia prežijú. Sú to starší ľudia a sú z toho hotoví. Mali sa veľmi radi, mal prísť aj na Vianoce. Mne to volala moja manželka do Čiech. Najskôr som tomu neveril a myslel som si, že dostal infarkt alebo nejakú inú príhodu. A oni ho pritom domlátili na smrť,“ povedal zronený brat Ferdinand s tým, že Jaroslav bol dobrý a pracovitý človek. „Nikomu nikdy neublížil. Jediné, čo ma teší, že ich policajti chytili,“ dodal Ferdinand.

Prišla o oboch rodičov

Po Jaroslavovi zostala už dospelá dcéra, ktorá smrť otca znáša veľmi ťažko. Tragédia je o to väčšia, že ako dospievajúce dievča prišla o maminu, vtedy Jaroslavovu manželku, ktorá podľahla ťažkej chorobe. Teraz prišla mladá žena aj o otca. Jaroslavovi sa podľa svedka zrejme stalo osudným, že upozornil dvoch opitých mužov na to, že sú hluční.

„Najskôr na neho zaútočili verbálne a potom fyzicky. Na zemi ho kopali do hlavy. Zakričal som na nich niečo v tom zmysle, aby prestali. Zobrali mu kapsičku, ktorú mal pri sebe, a ušli,“ opísal svedok desivé momenty pre Nový Čas. Prví na mieste boli zvolenskí mestskí policajti, ktorí dali Jaroslavovi prvú pomoc, žiaľ, zraneniam v nemocnici podľahol.

Po niekoľkých hodinách polícia zatkla podozrivých mužov - Nikolasa (17) a Jána (20), ktorí už boli doma. V nedeľu vyšetrovateľ oboch obvinil. „Zadržaným osobám bolo vznesené obvinenie vo veci zločinu lúpeže s následkom smrti formou spolupáchateľstva a bol podaný návrh na ich vzatie do väzby,“ povedala Petra Kováčiková, banskobystrická krajská policajná hovorkyňa.

Ako sa mal útok odohrať

1. Jaroslav na námestí upozornil opitú dvojicu, že je hlučná.

2. Mladíci ho napadli a na zemi ho kopali do hlavy.

3. Následne mu ukradli kapsičku s peniazmi a ušli.