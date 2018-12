Roman bol len 30 metrov od šialenca, ktorý zabíjal v Štrasburgu: Zúfalá žena kľačala pri mŕtvom mužovi!

Bol len pár desiatok metrov od besniaceho šialenca. Slovák Roman Mojto (42), ktorý pôsobí v Európskom parlamente (EP) ako tlmočník, môže hovoriť o obrovskom šťastí. Prechádzal centrom mesta práve v čase, keď útočník spustil streľbu na vianočných trhoch.

Za strelca označila francúzska polícia Chekatta Chérifa (29), ktorý je na úteku. Že sa Roman ocitol v priamom ohrození života, si uvedomil až o niekoľko hodín neskôr. Útok si vyžiadal 3 ľudské životy a 13 zranených. Čo sa odohralo v osudný okamih a dalo sa tragédii zabrániť?!

Len pár hodín pred streľbou bol Roman na vianočných trhoch aj so svojou manželkou Martinou (42) a synom Oliverkom (9). Cez námestie Kleber prechádzal aj krátko po 20. hodine, keď zrazu začul svišťanie guliek. „Ľudia začali utekať proti mne, išiel som sa pozrieť, o čo ide, naivne som si myslel, že to bolo nejaké vybavovanie si účtov,“ vykresľuje prvé chvíle po streľbe Roman.

Vážnosť situácie začal chápať, až keď uvidel na ulici obete streľby. „Videl som kričať zúfalú ženu kľačiacu pri mŕtvom mužovi a dvoch malých deťoch,“ opísal desivý obraz, ktorý mu už navždy ostane v pamäti. Následne ich policajti začali zaháňať preč. Všade bol strašný krik a chaos, ulice sa pomaly vyprázdňovali. Riziko a strach začali mať reálne kontúry.

Noc s policajtmi

Policajti ich zahnali postupne za zábrany, Roman si zobral taxík a snažil sa dostať za rodinou. Asi 500 metrov od domu zistil, že ďalej sa nedostane. „Presúval som sa na miesta, kam sa presúval aj útočník,“ vysvetľuje nešťastnú situáciu. Noc tak strávil na neďalekej policajnej stanici.

„Stiahli nás asi dvadsiatich a držali nás tam asi do 2. hodiny v noci,“ objasňuje tlmočník EP. Noc hrôzy prežívala aj jeho manželka Martina (43). Vedela, že kým je jej manžel vonku, hrozí mu nebezpečenstvo a snažila sa s ním byť čo najviac v telefonickom spojení.

„Prežívala som obrovský strach, aj pri našom hoteli bol najvyšší stupeň pohotovosti, lebo terorista sa dal odviezť taxíkom tým smerom,“ priznáva Martina, ktorá práve prechádzala centrom Štrasburgu asi trikrát aj so synčekom Oliverkom a nechce si ani pomyslieť, čo sa mohlo stať, keby tam boli o pár hodín neskôr.

Atentátnik na úteku

Za vražedným peklom stojí Chekatt Chérif (29), ktorý sa narodil v Štrasburgu. „Muž, ktorý spustil paľbu do ľudí, podľa výpovedí svedkov vykrikoval ‚Alláhu akbar!‘, čo v preklade znamená ‚Boh je veľký“, informoval parížsky prokurátor Rémy Heitz. Polícia zadržala štyri osoby napojené na hlavného podozrivého. Útočník bol vyzbrojený strelnou zbraňou a nožom. V utorok ráno u neho vykonali domovú prehliadku a našli granáty.

Muža nezatkli, lebo nebol v tom čase doma. Jeho besnenie si však vyžiadalo 3 ľudské životy a 13 zranených. Jednou z obetí má byť 45-ročný turista z Thajska, ktorý do Štrasburgu pricestoval spolu s manželkou.

Ako vnímajú tragédiu naši europoslanci?

Monika Beňová

Zlyhala polícia

Otvoriť galériu Monika Beňová. Zdroj: TASR

V stredu ráno už boli prísne kontroly na nemecko-francúzskej hranici, čakacia lehota je tri hodiny. Zrejme došlo k zlyhaniu francúzskych orgánov, pretože boli u neho ráno robiť kontroly, ale nezastihli ho doma, takže nejaké informácie už mali.

Miroslav Mikulášik

Útok sa dal očakávať

Otvoriť galériu Miroslav Mikulášik. Zdroj: anc

Zostal som spať na lavici v mojej kancelárii. Nepodstúpil som riziko ísť do hotela. Podľa môjho názoru sa takýto útok dal očakávať. Podobným atentátom sa dá ťažko zabrániť, bol som na trhoch v pondelok a pred vstupom do centra nás všetkých kontrolovali.

Branislav Škripek

Do hotela som šiel na vlastné riziko

Otvoriť galériu Branislav Škripek. Zdroj: Reuters

V budove zostalo cez noc (z utorka na stredu, pozn. red.) uzavretých do 300 poslancov a celkovo so zamestnancami asi 2 000 ľudí. Okolo 3.00 ráno sme sa mohli vrátiť na vlastné riziko do hotela, aj to v sprievode polície. V Európskom parlamente sme držali minútu ticha za obete útoku.

Sú vianočné trhy v Bratislave bezpečné?

Michal Szeiff, hovorca KR PZ Bratislava

- Počas konania vianočných trhov v Bratislave polícia navýšila počet policajtov a zmiešaných hliadok poriadkovej a dopravnej polície v centre mesta. Hliadky sú posilnené aj policajtmi z Košíc, Prešova, zo Žiliny a z Banskej Bystrice a tiež študentmi SOŠ PZ v Pezinku. Zmiešané hliadky poriadkovej polície dohliadajú na bezpečnosť občanov formou hliadkovej a obchôdzkovej služby, a to najmä v historickej časti Starého Mesta, ako i v širšom centre.