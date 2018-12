Najsmutnejší list Ježiškovi: Alena s dcérkami živorí zo 47 eur! Dojme vás, o čom sníva 9-ročná Kristínka

Príbeh, ktorý trhá srdce. Ťažký osud postihol rodinu z Častkova (okr. Senica) po tom, čo sa na nich vykašľal manžel a otec rodiny. Mama Alena (36) so svojimi dcérkami Kristínkou (9) a Natálkou (12) musia doslova živoriť.

Alena sa nedokáže zamestnať, pretože má ťažkú formu psoriázy a práca sa jej hľadá ťažko, navyše potrebuje lieky. Od štátu však dostáva len 47-eurový príspevok na dve deti. Starostlivá mama nesmierne túži urobiť deťom Vianoce, netuší však z čoho. Mladšia Kristínka preto do redakcie Nového Času napísala dojemný list Ježiškovi.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Rodina Kučekovcov z malej obce na Záhorí sa napriek nepriazne osudu stále usmieva. Aj s tým málom, čo majú, sa dokážu podeliť, ich chladnička však väčšinou zíva prázdnotou. „Je to ťažké a trápime sa, ako vieme. Všetko nám chýba. Hlavne základné potraviny pre deti. Tie si vieme nakúpiť len vtedy, keď sa nad nami zľutuje môj manžel, ktorý s nami nebýva. Vykašľal sa na mňa a aj na naše deti,“ hovorí so slzami v očiach ťažko skúšaná žena.

Alena trpí ťažkou formou psoriázy. „Je to zlé, mám tým posiatu celú hlavu a je to veľmi nepríjemné. Bez liekov a mastí by som nedokázala prežiť. Nehovoriac o tom, že potrebujem špeciálny šampón,“ hovorí smutne. Pre diagnózu sa nedokáže nikde zamestnať.

„S takýmto ochorením je to ťažké,“ dodáva osudom bitá žena. Pre seba nechce nič, túži však po tom, aby Vianoce mali jej deti také, ako majú aj v iných domácnostiach - šťastné a veselé. „Zaslúžia si to,“ hovorí smutne a pri tom ju objíma mladšia Kristínka.

Dojemné prianie pre mamu

Statočná školáčka má svoje sny, s asistenciou sestry sa rozhodla v rámci Listu Ježiškovi napísať svoje dojemné prosby aj do redakcie Nového Času. „Veľmi by som chcela notebook, pretože si nemôžem robiť prezentácie, ktoré potrebujem do školy,“ smúti malé dievčatko, ktoré nemôže spolu so staršou sestrou Natálkou chodiť v škole ani na obedy, pretože ich im mama nemá z čoho zaplatiť.

Natálka tiež túži po notebooku, no radšej by dala mame pod stromček chladničku. „Tá nám vôbec nefunguje a nedokážeme v nej ani nič mať. Stále sa na nej otvárajú dvere a mama si nedokáže kúpiť novú,“ vraví okatá Natálka, ktorá má slzy na krajíčku. Celá rodina žije len odkázaná na milosť otca a manžela.

„Keď má výplatu, tak nám aspoň zaplatí byt, inak by sme boli na ulici. Keď nám ho nezaplatí, tak mi pomáhajú moji rodičia, som vďačná, že ich mám,“ hovorí matka, ktorá spolu s dcérkami žije len zo 47 eur na mesiac, a dodáva: „Nechcem nič pod stromček tento rok, aj keď by sa nám toho veľa zišlo, hlavne chladnička, ale radšej nech majú moje deti to, čo aj ostatné deti. A aby sa im deti v škole nesmiali.“

Rozpočet rodiny:

Príjmy:

- príspevok na deti - 47 eur

Výdavky:

byt .......................... 200 eur

drogéria ................... 70 eur

lieky .......................... 70 eur

potraviny ............... 150 eur

oblečenie ............... 20 eur

škola ....................... 20 eur

Spolu: 530 €

Rodine chýba: 483 €