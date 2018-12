Slovan to s titulom myslí vážne: Hráči podstúpia počas pauzy takúto tvrdú prípravu

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava boli počas jesennej časti sezóny 2018/2019 v najvyššej slovenskej súťaži Fortuna lige absolútne suverénni. "Belasí" zimujú na prvej priečke s náskokom ôsmich bodov pred druhou Dunajskou Stredou.

Slovan v prvej časti ročníka nastrieľal najviac gólov spomedzi všetkých účastníkov elitnej slovenskej súťaže (47) a inkasoval najmenej (17). V kádri trénera Martina Ševelu je i aktuálne jednoznačne najlepší ligový strelec Andraž Šporar s 15 zásahmi. Napriek tomu sú na jeseni Slovana i výrazné negatíva, klub sa rozlúčil s Európskou ligou i slovenskou pohárovou súťažou Slovnaft Cup.

spešnú jeseň podčiarkli "belasí" jednoznačným triumfom nad MŠK Žilina 5:2 v záverečnom 18. kole. "Po zápase som sa zverencom poďakoval za naozaj výnimočnú jeseň. Možno by som sa vrátil ešte do okamihov pred zápasom. Hráčom som povedal, že počas jesene už niečo ukázali a že chcem, aby si posledný zápas užili a ukázali ľuďom, že na náš futbal sa dá pozerať. A splnili to do bodky. Po zápase sme si ešte prešli individuálne tréningové plány na prechodné obdobie, ktoré hráči dostali, aby prišli na štart prípravy fyzicky fit. Hráčom som zaželal pekné prežitie sviatkov, nech si oddýchnu a strávia aj čas s rodinami," prezradil Ševela.

Napriek 46 bodom na konte Slovana progresívny tréner vie, že sezóna je ešte dlhá. "Jeseň je záväzkom, ktorý nás motivuje zvyšovať latku smerom nahor. Hráčov čaká v januári a februári tradičná zimná drina. Je dôležité s nimi hovoriť, aby pochopili, že je to pre ich vlastné dobro. Sami sme sa totiž presvedčili, že máme potenciál hrať lepšie, rýchlejšie, efektívnejšie. Počas zimy sa budeme snažiť zlepšiť tieto komponenty, aby sme mužstvo opäť posunuli o úroveň vyššie," povedal.

Po sviatkoch hráči absolvujú neobľúbenú tvrdú zimnú prípravu. Na pokračovanie Fortuna ligy sa budú pripravovať vo vlasti i v zahraničí. "Štartujeme v domácich podmienkach, počas prvých dní prebehne aj fyzické testovanie hráčov. Následne odchádzame na Maltu, kde absolvujeme herné sústredenie a zahráme si na zaujímavo obsadenom podujatí. Po návrate do Bratislavy dostanú hráči na jeden deň voľno, a hneď v nedeľu 27. januára odlietame do Turecka na ďalšie dvojtýždňové sústredenie. Na kvalitné tréningy potrebujete aj dobré klimatické podmienky a kvalitnú prírodnú trávu. Tieto atribúty nám ponúknu práve tieto sústredenia, a verím, že sa dôkladne pripravíme na jarnú časť," uzavrel Ševela.