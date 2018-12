Dvojica smerovala v aute do národného parku: Dovolenka snov sa zmenila na nočnú moru

Krásna dovolenka v USA sa pre austrálsky pár zmenila na mesiac dlhú nočnú moru.

Katie-Anne Salter a jej partner Jacob Lanigan z Perthu boli na ceste zo San Francisca do Yosemitského národného parku, kde plánovali turistické dobrodružstvo. Všetko sa zmenilo po zrážke s autom, ktoré sa objavilo "z ničoho nič".

"Vozidlo bolo mimo kontroly. Obaja sme kričali, všade bolo rozbité sklo a vyfúknuté airbagy," povedal News Jacob. Vodič druhého auta zomrel, dvojici sa nič nestalo. Katie-Anne sa však začala sťažovať na bolesť v chrbte. Neskôr zistili, že má v dôsledku nárazu zlomené stavce, ktoré boli polámané na malé kúsky. Najprv bola na jednotke intenzívnej starostlivosti, potom ju presunuli na rehabilitáciu.

Kvôli poškodeniu chrbtice sa nemohla spočiatku postaviť na nohy. "Moja hlavná priorita bola, aby som znovu chodila. Nevedela som, že to bude až také ťažké," povedala. Po mesiaci od nehody sedela aj s Jacobom v lietadle do Austrálie, kde sa mala dať úplne do poriadku.

Našťastie však mala cestovné poistenie, pretože celkovo jej zotavenie stálo 900 000 dolárov (približne 791 000 eur). Vďaka cestovnému poisteniu pokryla všetky náklady, podľa News je takáto vysoká suma v USA štandard.