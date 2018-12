Čo prezradili celebrity o starých rodičoch: To, čo naučila babka Modrovského, by mal robiť každý

Babka a dedko sú pre deti veľmi dôležitými ľuďmi. Veď práve starkí učia vnúčence múdrosti a ich rady si potom uchovávajú v pamäti po celý život.

Recept od babičky či spomienky na dedka, ktorý svoje vnúčatá učil hrať šachy... Aj takto vnímajú starých rodičov naše celebrity.

Čo prezradili celebrity o svojich starých rodičoch

Raper Majk Spirit (34) a babka Alžbeta († 75): Zbierať huby Otvoriť galériu S babkou: Malý Mišo (vľavo) a brat Tomáš Zdroj: anc

Mal som šťastie, že som poznal a zažil oboch starých rodičov, a aj vďaka nim som mal skvelé detstvo. Ani jeden z nich už, žiaľ, nežije, ale zostali mi na nich krásne spomienky. Ako posledná nás opustila babinka z otcovej strany. Bola učiteľka. Spolu s bratom sme s ňou strávili skoro každé prázdniny. Naučila ma všeličo - lyžovať, zbierať huby, robiť makové šúľance, ale aj milovať svoju rodinu. O pár dní to budú dva roky, čo sme sa s babinkou navždy rozlúčili.

Moderátorka Kveta Horváthová (41) a babka Terka (85): Párať perie

Ako deti sme so sestrou trávili veľa času na dedine so starými rodičmi. Dedko miloval ľudové piesne a dychovku, takže prakticky nič iné sme u nich ani nepočúvali. Milovala som, keď sme si spolu všetci spievali a väčšinou viachlasne, bol to taký „jam session“ na ľudovú nôtu. Vďaka babke viem uvariť a napiecť veľa tradičných jedál a koláčov, obracať sa v záhrade či okolo zvierat.

Veľmi rada si spomínam na páračky peria, keď sa v jednej miestnosti stret­li ženy z dediny, my väčšie dievčatá sme si spolu s nimi sadli za jeden stôl s perím a párali, čo nás tiež naučila stará mama, a popritom sme počúvali príbehy z ich životov či ich predkov alebo rozprávky, s ktorými sme sa nikdy predtým nestretli.

Tanečník Peter Modrovský (34) a babka Mária († 92): Zdraviť a upratovať Otvoriť galériu Už je v nebi: Babka Mária zomrela začiatkom minulého roka. Zdroj: anc

Moja babka ma učila, aby som bol pedantný, aby som nahlas dvakrát zdravil a ďakoval. Tiež mi vždy prízvukovala, aby som mal vždy upratané a aby som vždy všetko zjedol. A ešte niečo – s úsmevom mi vždy vravela: „Keď dávajú ber, a keď pýtajú, utekaj!“ Túto jej radu som si zatiaľ akosi neosvojil a robím to stále opačne.

Modelka Andrea Verešová (38) a starí rodičia Margita (86) a Anton (94): variť aj lyžovať Otvoriť galériu Súdržná rodina: Modelkini starí rodičia oslávili pred dvomi rokmi diamantovú svadbu. Zdroj: tasr

Moja babička je nielen skvelá gazdiná, mamička a stará mama, ale aj obľúbená učiteľka. Pritom sa celé roky starala o veľké hospodárstvo, každý deň výborne varila a piekla. Dodnes čerpám z jej kulinárskeho umenia a mám uložené skvelé recepty. Deduško ma učil tancovať, lyžovať, učil ma katechizmus a dodnes sa rád hrá s mojimi deťmi šachy aj spoločenské hry.