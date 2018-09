Poľovníci po dlhšom čase zachytili na kamere medveďa Štefana: Ten pohľad ich zabolel!

Medveďovi Štefanovi, ktorý sa pohybuje v okolí Banskej Bystrice nasadili v minulosti obojok s GPS na sledovanie pohybu v lese.

Poľovníci tohto maca v poslednej dobe stretli a tvrdia, že obojok sa mu zarezal do krku a trápi sa. Ochranári hovoria, že túto informáciu počujú prvýkrát. Ak by sa však táto informácia potvrdila, Štefana by odchytili a obojok by mu dali dole. Problémom však môže byť, že prístroj už nefunguje.

„Ten medveď vyzerá hrozne. Obojok už zrejme nefunguje, vybili sa baterky a neodopol sa mu. Má ho však hlboko zarezaný do krku, až do krvi. Má preto problém s jedením a je nespokojný, nervózny. Preto môže byť pre ľudí nebezpečný,“ povedal poľovník Pavol.

„Niekedy sa môže zdať, že obojok zarastá, hlavne pri pohybe. Nie je to pravda. Viackrát sme dostali takéto telefonáty a aj fotky, nepreukázalo sa to. Dospelému medveďovi nedokáže tak zhrubnúť krk, počas toho, keď má obojok, aby sa to zarezalo. Pri pohybe sa obojok dostáva pod srsť a môže to vyvolávať dojem, že je zarezaný,“ povedal Vladimír Antal, vedúci Odboru územnej a druhovej ochrany Štátna ochrana prírody SR.

V niektorých prípadoch medveďovi aj vyholili krk a tiež to vtedy vyzerá ako zarezané, lebo drobná srsť pod obojkom sa už neobnovuje. „V tomto prípade ide o prvú informáciu. Budeme zbierať ďalšie informácie a ak sa tam ten medveď vyskytuje, pravdepodobne ho odchytíme. Obojok však nie je náš a pravdepodobne už nefunguje,“ dodal Antal.