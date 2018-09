Primitívnosť, z ktorej vám bude zle: Robotníci v Zoo Bojnice sa zabávali trápením zvierat!

Ako môže niekto toto urobiť? Do redakcie Nového Času prišli šokujúce videá z bojnickej zoo natočené pred 4 rokmi. Robotníci, ktorí tam vykonávali stavebné práce, sa na nich veselo zabávali pri trápení a plašení zvierat.

Nechýbajú ani ich vulgárne komentáre a hurónsky rehot. Aby toho nebolo málo, zvrátenú zábavu na úkor vystrašených zvierat si ešte aj natáčali na video. Neuveriteľnú zábavku si vymysleli zamestnanci firmy Hollstav a ďalší robotníci, ktorí vykonávali ešte v roku 2014 stavebné práce pre Zoo Bojnice.

Robotníci si v pracovnom čase krátili čas tým, že strašili zvieratá, medzi inými aj leva či medvede. Všetko si natáčali na videá, v ktorých nechýbajú ani vulgarizmy a rehot. „Tak škubni doňho, tak pichni a schovaj rýchlo, to ho vytáča, no...“ odznie vo videu, kde provokujú leva vo výbehu výsuvným metrom.

„Nemali sme tušenie, že sa niečo takéto deje – z videa usudzujeme, že to bolo mimo otváracích hodín a navyše miesto bolo označené ako stavenisko, takže naši zamestnanci sa v týchto priestoroch pohybovali len nevyhnutne,“ vysvetľuje hovorkyňa zoo Simona Kubíčková. Dodala, že riaditeľ zoo kontaktoval v piatok konateľa firmy Vladimíra Hollého, ktorý o ničom netušil a konanie robotníkov odsúdil.

„Ani jeden z uvedených zamestnancov pre spoločnosť už nepracuje, pričom pre spoločnosť pracovali priamo len dve osoby z videa (ďalšie 2 sú zamestnanci inej spoločnosti). Z uvedenej situácie vyvodíme dôsledky, takéto správanie je v hrubom rozpore so zásadami spoločnosti. Hollstav, s. r. o., sa zároveň úprimne ospravedlňuje za uvedené správanie a dôrazne ho odsudzuje. "Celá situácia nás mrzí, sme zásadne proti akémukoľvek nevhodnému zaobchádzaniu so zvieratami,“ reagoval na videá Hollý.

Mohlo dôjsť k nešťastiu

Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u, upozorňuje aj na to, že mohlo dôjsť k horšiemu. „Neviem, čo hovorí návštevný poriadok zoologickej záhrady, ale títo tiežmilovníci zvierat sa minimálne dopustili priestupku, keď nie niečoho viac. Stresovať zvieratá je veľmi nebezpečné. V takej situácii sa správajú nepredvídateľne a môžu si ublížiť,“ upozorňuje Hybler.

Je to primitívne!

Po pozretí videí ostali v šoku aj ochrancovia zvierat. „Robiť stres zvieratám, ktoré nemajú možnosť úniku, lebo sú v ohradenom priestore, je dosť primitívne. Neviem, či by si to dovolili aj vo voľnej prírode. Možno je na zváženie, že ak v budúcnosti budú mať nejaké opravy, mal by byť prítomný zamestnanec zoo, aby prípadnému stresu mohol zabrániť,“ hovorí Juraj Eliáš zo Slovenskej aliancie ochrancov zvierat s tým, že ho prekvapuje, že to robili dospelí ľudia. „Škoda, že zákon nemyslí aj na takéto niečo. Keďže nešlo o fyzické týranie, nikto sa tým nebude zaoberať. Jedine zoo by mohla voči firme vyvodiť dôsledky a viac s nimi nespolupracovať,“ dodal.