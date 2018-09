Po boku hokejistu Tatara už nevídať Slaninkovú, ale inú sexicu: Je TOTO jeho nová láska?!

Nový klub, nová žena? Slovenský hokejista Tomáš Tatar (27) prežíva obdobie plné životných zmien. Po tom, čo ho jeho predchádzajúci klub Vegas GoldenKnights vymenil do Montrealu, prevalil sa aj rozpad vzťahu s dlhoročnou priateľkou.

Šikovný útočník však už v novom pôsobisku avizuje, že je pripravený pobiť sa o športovú pohodu na oboch frontoch!

„Trvalo mi asi päť minút, kým som pochopil, čo sa vlastne deje. A potom prevládlo vzrušenie z toho, čo ma čaká s Canadiens. Veľmi sa teším,“ povedal novinárom. Spomenuli aj kritiku na jeho hru v poslednom období. „Chcem dokázať, že môžem hrať v prvých útokoch a streliť možno 30 gólov za sezónu! Myslím, že môžem dokázať, aby fanúšikovia v Montreale už čoskoro ocenili môj príchod.“

V kanadskom klube už oznámili správu, že Tatar bude hrávať s obľúbeným číslom 90 na drese. Trénerovi sa mal hlásiť na prvom stretnutí už v utorok. Na sústredení v komplexe Bell Sports ho čakali najmä vstupné lekárske prehliadky.

Po prevalení rozchodu s dlhoročnou priateľkou Luciou Slaninkovou (26), ktorý potvrdilo viacero známych a svedčí o ňom aj absolútne prerušenie interakcie dvojice na sociálnych sieťach, si športovec hľadá nový prístav aj v súkromí. Podľa viacerých svedkov mal pred odchodom do zámoria blízko k realitnej maklérke Veronike Mihokovej z Bratislavy!

„Vyzeralo to tak, že si Tomáš našiel za Slaninkovú náhradu už skôr. Otázne je, či to bol len chvíľkový flirt, alebo dokážu spolu fungovať aj po Tomášovom sťahovaní do Kanady,“ prezradil nám zdroj z okolia hokejistu.