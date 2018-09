Dve tvrdé rany pre Tomáša Tatara: Sťahovanie z Las Vegas a rozchod so sexi priateľkou!

Nečakal to! Hokejový útočník Tomáš Tatar (27) pred pár dňami odletel do Las Vegas, kde bol odhodlaný absolvovať v tíme Vegas Golden Knights úspešný predsezónny kemp a získať si stabilné miesto v prvých dvoch útokoch v novom ročníku.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Vedenie klubu mu však túto možnosť nedalo a včera ho vymenilo do kanadského Montrealu. Tatara pritom Vegas získali iba vo februári z Detroitu a s klubom mal ešte trojročný kontrakt!

„Mám za sebou výbornú letnú prípravu, cítim sa naozaj super a už sa teším na predsezónny kemp vo Vegas. Chcem sa ukázať v najlepšom svetle a zabojovať o miesto v prvých dvoch útokoch. Veď nato ma aj do tímu brali. Aj zo zdravotnej stránky je všetko v poriadku,“ povedal pred pár dňami pre Nový Čas Tomáš Tatar. To však nečakal, že ho vedenie klubu ešte pred začiatkom kempu vymení do Montrealu za útočníka Maxa Paciorettyho. Spolu s Tatarom putuje v rámci trans­akcie do Montrealu aj mladý center Nick Suzuki a kanadský tím ešte získal výber v 2. kole draftu v roku 2019. Slovenský útočník si do nového mužstva berie platný trojročný kontrakt s priemerným ročným platom okolo 4,5 milióna eur.

Z tepla do zimy

Odchovanec Dubnice pritom prišiel do Vegas iba vo februári tohto roka z Detroitu a v závere základnej časti stihol odohrať v drese nováčika NHL dvadsať duelov (4 góly a 2 asistencie). V play-off však stratil miesto v základnej zostave, keď odohral iba šesť stretnutí (1 gól, 1 asistencia). Tatar sa tak v priebehu polroka musí druhýkrát zbaliť, čo nie je veru nič príjemné. Navyše vo Vegas mal aj skvelé počasie, aktuálne tam je okolo 30 stupňov, kým v Montreale iba 9, a to nehovoriac o studenej zime, ktorá ho iba čaká.

Kto mu teraz navarí?

V zákulisí sa povráva, že idylický vzťah Tomáša Tatara s Luciou Slaninkovou (26) je v troskách. „Išli od seba. Viackrát v minulosti mali medzi sebou nezhody a škrípalo to medzi nimi, no teraz je to definitívne,“ povedal Novému Času zdroj z okolia páru, podľa ktorého mal štvorročné partnerstvo s vicemiss z roku 2013 ukončiť práve úspešný hokejista. Dvojica do uzávierky na naše otázky nereagovala, no poslednú spoločnú foto zverejnila v júli... Na instagrame sa dokonca prestali navzájom sledovať!

V poslednom čase naozaj mali náročné obdobie. Začiatkom roka Tatara najskôr vymenil Detroit, kde si len krátko predtým kúpil dom, do Las Vegas. V meste hriechu sa ešte ani nestihli udomácniť a už je tu ďalšie pôsobisko v Kanade! Pritom práve sťahovanie Lucia nenávidela:

„Už teraz mám migrénu, keď si predstavím, že budem znovu otvárať škatuľu po škatuli,“ priznala v rozhovore pre Nový Čas Víkend, kde sa pochválila, že svojmu milému veľmi rada varí od segedínskeho guláša a bryndzových halušiek až po ryby či krevety.