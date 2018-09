Šok pre Tomáša Tatara! Z tímu finalistu Vegas Golden Knights sa sťahuje preč

Slovenský hokejista Tomáš Tatar (27) bude v NHL obliekať dres Montrealu Canadiens.

Kanadský klub ho získal z tímu Vegas Golden Knights výmenou za útočníka Maxa Paciorettyho. Spolu s Tatarom putujú v rámci transakcie do Montrealu aj mladík Nick Suzuki a výber v 2. kole draftu v roku 2019.

Dvadsaťsedemročný Tatar prišiel do Vegas iba vo februári tohto roka a s nováčikovským tímom postúpil až do finále Stanleyho pohára. V NHL predtým obliekal iba dres Detroitu, ktorý ho draftoval v roku 2009 z celkového 60. miesta. Do NHL prvýkrát nazrel v sezóne 2010/2011. Vedenie "červených krídel" ho tesne pred uzávierkou "trejdov" v uplynulej sezóne poslalo do Vegas za tri draftové výbery.

V základnej časti NHL nastúpil slovenský útočník spolu na 427 duelov, v ktorých si pripísal 228 bodov (119+109). V play off pridal 25 stretnutí s bilanciou 4 góly a 5 asistencií. Tatarovi ešte platí trojročný kontrakt s priemerným platom 5,3 milióna dolárov za sezónu. Zmluva mu vyprší po sezóne 2020/2021.