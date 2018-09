Vreckové by mal dostávať už prváčik: Akú sumu je vhodné dávať svojmu dieťaťu podľa veku?

Začiatok školy je pravý čas, aby ste svojmu dieťaťu začali dávať vreckové. Peniaze mu budú slúžiť nielen na to, aby si mohlo kúpiť nejakú drobnosť, ale naučia ho aj hospodáriť.

Čo sa v detstve naučí, využije v dospelosti. Aké vreckové dávajú Slováci deťom a koľko by mali deti dostávať od rodičov v každom veku?

V tomto týždni začali deti chodiť do školy. Veľa nového to prinieslo hlavne do životov prváčikov. „Vreckové by malo byť pravidelné a začala by som ho dávať deťom od nástupu do školy. Napríklad v týždňových intervaloch dve eurá,“ odporúča detská psychologička Gabriela Herényiová. Nástup do školy považujú za vhodný moment aj odborníci na financie. „Vždy je lepšie, aby dieťa malo reálne skúsenosti s reálnymi peniazmi. Zo začiatku môžu deti dostávať len symbolické vreckové. Jeho míňanie by mali rodičia kontrolovať a dieťaťu prípadne vysvetliť, ako si sporiť do budúcnosti,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Ako doplnila, najlepšie je dávať deťom vreckové pravidelne. Dieťa sa tak naučí s peniazmi hospodáriť. „Dôležité je naučiť dieťa základné princípy finančnej gramotnosti, ako je zostavenie a stráženie osobného rozpočtu, naučiť si šetriť, vedieť si zrátať, koľko a na čo potrebuje a naučiť sa plánovať svoje financie,“ odporúča Richard Modrák z Partners Group SK. „Pre deti staršie ako 10 rokov sa odporúča založiť detskú kartu," navrhuje Buchláková.

Otvoriť galériu Koľko eur dostávajú. Zdroj: Infografika NČ Vreckové nemá byť úplatok

Gabriela Herényiová, detská psychologička

Je dôležitá súčinnosť celej rodiny, lebo často sú tu babičky, krstní rodičia, strýkovia, ktorí akoby podplácali deti a to nie je dobré. Je to veľký problém u rozvedených rodičov, keď sa každý snaží dieťaťu nejakým spôsobom prilepšiť a zapáčiť sa mu, ale je to pre dieťa medvedia služba.

Na ruku alebo na účet

Richard Modrák z Partners Group SK