Starenka Amália († 75) zomrela po bratových ranách sekerou do hlavy: Žije vrah Jano?

Starenka Amália († 75) z dediny v Nitrianskom kraji zomrela po ôsmich úderoch sekerou do hlavy a ramena, ktoré jej uštedril mladší brat Ján (69). Po dedine sa šíri fáma, že vrah už zomrel.

V obci Rajčany (okres Topoľčany) vlani v novembri sestra našla na lavičke na smrť dobitú starenku Amáliu († 75). Dôchodkyňa bola dobitá ôsmimi ranami sekerou do hlavy a do pleca. Privolaní policajti krátko po udalosti zadržali podozrivého - jej brata Jána (69), ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Po hroznom čine mal kričať na druhú sestru, ktorá sa vrátila z cintorína, že teraz je na rade ona. Pred políciou ušiel do záhrady, kde sa pokúsil skryť.

Čo bolo dôvodom hrozného činu? Podľa miestnych ľudí nebohá sestra Jánovi nechcela dať peniaze na alkohol. "V dome, kde sa stala vražda, žili dve sestry. Poskytli útočisko bratovi, starali sa o neho. Ján sa jednej z nich takto ´odvďačil´. Je to hrozné, nechceme na to ani veľmi spomínať," povedala pani, ktorá býva neďaleko domu hrôzy.

Súd Jána nedávno poslal do väzenia na 18 rokov. Rozsudok je právoplatný, Ján aj prokurátor sa na súde vzdali práva na odvolanie. "Ktohovie, či sa Jano dožije slobody, či nezomrie v tom väzení. Po dedine sa už šírili fámy, že zomrel... Neľutujeme ho. Zabiť si sestru kvôli banálnej hádke..." dodala suseda.

Čas.sk zistil, že Ján nezomrel. Za svoj čin pyká v leopoldovskej väznici.