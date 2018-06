Nenechávajte deti v aute, v lete sa mení na žeravú pascu: Čo sa deje s telom v rozpálenom vozidle?

Vysoké teploty ohrozujú najmä najmenších. Malá Sabinka († 2) z Oravy zomrela po tom, čo ju jej mama nechala v rozpálenom aute.

Dospelý či väčšie dieťa dokáže z vozidla vystúpiť, malé dieťa to však nezvládne a po relatívne krátkom čase sa jeho telíčko prehrieva a ono zomiera. Odborníci upozorňujú, že teplota v aute či uzavretých priestoroch stúpa veľmi rýchlo, a ak nie je zabezpečené vetranie, ohrozuje to nielen život detí, ale aj dospelých. Kto by si mal dávať obzvlášť pozor a ako znížiť riziko komplikácií či tragických úmrtí?

Auto sa v letných horúčavách stáva pascou, z ktorej nedokáže dieťa uniknúť. Už pri teplote 30 °C sa v tieni jeho vnútorná teplota vyšplhá skoro na 60 °C. „Je to teplota, pri ktorej je dieťa do 15 rokov za plus-mínus hodinu mŕtve. Ak telesná teplota prekročí 41 – 42 stupňov Celzia, tak dochádza k poškodzovaniu bielkovín v telesných bunkách a orgánoch,“ dvíha varovný prst prezident Slovenského Červeného kríža a dlhoročný záchranách Viliam Dobiáš.

Odborník priblížil pokus s dobrovoľníkmi, ktorý demonštruje, aké nebezpečné vie byť prehriate auto. Do auta zavreli pri vonkajšej teplote prostredia 30 °C mladých mužov v dobrej fyzickej kondícii. Vydržali v ňom od 15 do 20 minút.

Mestská doprava či reštaurácie

Prehriatie organizmu nehrozí len v aute. Nebezpečné môže byť napríklad aj cestovanie mestskou dopravou. „V horúcom počasí sa ľudia viac potia, čo efektívne ochladzuje, ale súčasne stratíte viac tekutín. To môže znížiť krvný tlak a spôsobiť najrozličnejšie srdcové problémy. Ak ste pacient s chorobou srdca, ste starší ako 50 rokov, alebo máte nadváhu, extrémne teplo môže znamenať dodatočné zaťaženie srdcovocievneho systému," vysvetlil kardiológ Peter Kalist z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Aký je rozdiel medzi prehriatím a tepelným úpalom?

Prehriatie – teplota tela je v rozmedzí 39 - 41°C

Prejavuje sa nepokojom, malátnosťou, bolesťami svalov a kŕčmi. Pociťovanie nevoľnosti a môže nastať zvracanie. Zrýchlená akcia srdca, potenie. Stav urýchli a zhorší nedostatok tekutín.

Tepelný úpal – teplota tela nad 41°C

Je život ohrozujúci stav, príznaky ako pri prehriatí, navyše sa pridružuje závažná porucha vedomia až kóma. Môžu byť viditeľné svalové kŕče. Môže prejsť až do zastavenia krvného obehu a dýchania.

Ohrození sú najmä srdciari, seniori a deti

Otvoriť galériu Peter Kalist, kardiológ z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave Zdroj: anc

* Udržiavať sa dostatočne hydratovaní pitím veľkého množstva vody alebo iných nápojov bez cukru.

* Neužívať príliš veľa alkoholických alebo kofeínových nápojov. Nápoje na báze kofeínu môžu spôsobiť stratu tekutín z tela.

* Jesť studené jedlá, najmä šaláty a ovocie s vysokým obsahom vody.

* Nosiť svetlé, voľne tvarované bavlnené oblečenie.

* Nebyť vonku v najhorúcejšej časti dňa, teda medzi 11.00 a 15.00 hodinou.

* Pri pohybe vonku je potrebné kráčať v tieni a nosiť pokrývku hlavy.

Prvá pomoc pri prehriatí

* Dieťa (aj dospelého) okamžite prenesieme do chladného prostredia, zabezpečíme telesný pokoj.

* Sledujeme vedomie, dýchanie a krvný obeh.

* Je potrebné chladiť akýmkoľvek spôsobom.

* Ak je pri vedomí a nezvracia, môžeme ponúkať tekutiny po hltoch.

* Čo najväčší povrch tela potierame vlažnou – nie ľadovou – vodou. Hlavu chladiť vlhkou utierkou. Pozor však u malých detí, ktoré môžeme na druhej strane aj veľmi rýchlo podchladiť.

* Volať tiesňovú linku. Každé dieťa s prehriatím a tepelným úpalom musí byť následne prevezené a vyšetrené v nemocnici.

Teplota v aute

Otvoriť galériu Graf teplôt Zdroj: Ako neprísť o dieťa

Čo môžete urobiť, ak uvidíte dieťa samé v aute

* Ak je dieťa v stave, že reaguje, kontaktujte políciu.

* V prípade, že nereaguje, zaklopte na okno, v prípade, že by len spalo, bude reagovať.

* V prípade, že nereaguje, môžete vykonať opatrenia na jeho záchranu a pritom aj poškodiť cudzí majetok (teda rozbiť okno, vypáčiť dvere a pod.).