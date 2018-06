Desivé svedectvo páru, ktorý pomáhal dokopanému Henrymu († 36): Správanie beštie Juraja bolo horšie, než si myslíte!

Veľká tragédia odhalila aj svetlú stránku Slovenska. Juraj Hossu (28), ktorý brutálne dokopal Henryho († 36) už sedí za mrežami a na krku má obvinenie zo zabitia.

Videozáznam z miesta činu ukázal, že v sobotu nadránom sa okolo incidentu pohybovali viacerí ľudia, no len niekto sa podujal pomôcť útlemu Filipíncovi. Nový Čas vypátral hlavného aktéra z videa Jozefa, ktorý sa pokúšal krátko po napadnutí Henrymu pomôcť aj so svojou priateľkou Luciou. Jozef zároveň držal agresívnu beštiu ďalej od ležiacej obete, aby jej ešte viac neublížil. V šokujúcom svedectve uvádzajú, že správanie agresívneho Juraja bolo ešte horšie, ako sa doteraz zdalo.

? Ako to spätne hodnotíte? Ako celá situácia vznikla?

- Boli sme sa s priateľom Jozefom baviť v piatok v noci. Šli sme na pizzu, že sa najeme, a išli sme domov. Išli sme smerom k električke a zrazu som počula tú kočku, čo bola s tým Filipíncom, že kričí o pomoc. Už sme videli, že leží na zemi, chrčal a ten dotyčný pán, čo to spravil, nad ním stál a tešil sa z toho. Doslova sa tešil. Začali sme zranenému dávať prvú pomoc a ten Juraj, ako videl, že sa mu snažíme pomôcť, tak dobehol za nami a ešte mu povedal, že tak ti treba, že skap. Vtom sa môj priateľ k nemu postavil a odsotil ho.

? Ako ste vedeli, čo máte robiť pri snahe zachrániť Henryho?

- To bol pud sebazáchovy, že sme vtedy vedeli asi všetko, aj plynulo sa baviť s tou babou anglicky. Henry mal zapadnutý jazyk. To si pamätáme, autoškola a tak... Vedela som, že jazyk mu vybrať nemôžeme, tak sme mu len otvorili ústa, aby sa nezadusil, keďže sa mu liala krv z úst. Sme mu zaklonili hlavu, aby sa mu uvoľnil krk a mohol dýchať. O šesť, sedem minút tam došla hliadka, tak nás odsunuli nabok. Vtedy ešte dýchal, som mu skúšala aj tep, policajti prvé minúty s ním nič nerobili a potom ho začali oživovať. Vtedy ho už cuklo a videla som, že nie je dobre.

? Policajti si zaznamenali vaše údaje? Respektíve vypovedali ste?

- Policajti sa ma pýtali, či som to videla, tak som im povedala, že priamo nie, že len potom čo sa dialo. Ani si nepýtali údaje odo mňa. Od priateľa si brali občiansky.

? Čo bol rozhodujúci moment, že ste sa do tej situácie osobne vložili, keď ostatní nereagovali?

- Keby sa toto stalo nám a všetci by sa na mňa pozerali a nikto by sa mi nesnažil pomôcť, tak je to hrozné. Z takého ľudského hľadiska je to úplne normálna vec. Väčšinou si myslia, že človek je opitý alebo nafetovaný, ale nikdy to nemôžete vedieť.

? Nebáli ste sa útoku zo strany Juraja?

- Ja som ho vôbec nevnímala, kľakla som si k Henrymu a nič som nevnímala, a potom sa priateľ do neho pustil. Juraj Henrymu hovoril, že nech skape, tak mu treba, že aj tak je buzerant a takéto primitívne reči mal. Priamo hovoril o jeho rase a orientácií.

? Mnohí zachytili, že mal v ruke telefón, s ktorým sa akoby fotil. Čo s ním robil?

- Telefón mal celý čas v ruke, aj my keď sme tam boli, tak niečo do neho ťukal. On bol asi o 40 kíl ťažší ako môj priateľ. Veľkú úlohu zohralo to, že sa ho nebál a držal ho preč, až kým nedošli policajti.

? Teraz máte z toho aké pocity?

- Celá sa trasiem, keď o tom rozprávam a sme vo veľkom šoku, lebo za to, že si niekto chcel ubrániť dievča, čo by u chlapov malo byť bežné, tam nejaký premotivovaný debilko príde a zabije ho. Juraj bol v takom nepríčetnom stave, že určite bol opitý a myslím si, že aj nafetovaný.

PRI ZÁCHRANE POSTUPOVALI SPRÁVNE

Viliam Dobiáš, záchranár

- Zhrnutie prvej pomoci od pádu postihnutého na zem až po príchod Ambulancie zachrannej služby bol viac menej správny. Na začiatku zisťujú, či reaguje, potom skúšajú dať batoh pod nohy, protišoková poloha, ale zrejme keď videli, že nereaguje, tak ho nakoniec správne otočili do stabilizovanej polohy na boku. Pokus o prekríženie nôh je nepodstatný. Prvá pomoc sa zisťuje na základe príznakov, ktoré sa zisťujú priamo na mieste.