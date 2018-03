Španiel Isco po hetriku v argentínskej sieti: Presvedčil konečne Zidana?

Keď toto nepresvedčí kormidelníka Realu, tak už naozaj nevieme, čo by mal španielsky stredopoliar Isco (25) urobiť preto, aby v drese Realu nastupoval v základe.

Na španielskej historickej demolácii Argentíny 6:1 sa totiž podieľal čistým hetrikom. Isco dal góly v 27., 52. a 75. minúte a po zápase mu kapitán Sergio Ramos bozkával kopačky.

Nečudo, že na pozápasovej tlačovej besede musel tréner Španielska Julen Lopetegui odpovedať na otázku: prečo Isco nenastupuje v Reale od začiatku. V aktuálnej sezóne dostal v madridskom veľkoklube šancu v 40 zápasoch, ale len v šiestich hral od začiaktu do konca. V 11 prípadoch ho Zinedine Zidane vystriedal a v 23 prípadoch nasadil až neskôr. „Nechápem prečo nehráva, ale nie som tu na to, aby som hodnotil rozhodnutia Realu a Zidana. Ja som šťastný, že je v reprezentácii a že má takú obrovskú chuť dávať góly,“ povedal Lopetegui.

Ozvali sa aj fanúšikovia Realu, ktorí veria, že hetrik Iscovi pomôže. No samotný hráč taký optimista nie je. Dôkazom sú jeho slová po troch góloch do argentínskej siete: „V Madride necítim takú dôveru, akú futbalista potrebuje. Nepreženie, keď hovorím, že, že reprezentačné zápasy ma udržujú pri futbalovom živote. Aby som ukázal, čo vo mne je, na to dostávam šancu len v repre. Naozaj neviem, čo by som mal urobiť, aby som si získal dôveru trénera Zidana.“

Smutné vyznanie, však! Isté je, že v Argentíne ho od utorkového večera preklínajú. Veď položil základ najťažšej prehry Argentínčanov v histórii. Rovnakým výsledkom prehrala táto juhomaerická futbalová veľmoc v roku 1958 s Československom a v roku 2010 s Bolíviou.