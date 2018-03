Veľká záhada prezidentských volieb v Rusku: Od tých fotiek neodtrhnete zrak!

Ludmila Skľarevská hlasovala v nedeľných prezidentských voľbách v Rusku, v ktorých Vladimir Putin obhájil svoj mandát. Potom sa vybrala do ďalšej volebnej miestnosti a hlasovala znovu, píšu reportéri agentúry Reuters, ktorí zaznamenávali jej pohyb.

Skľarevská akýkoľvek priestupok poprela. Bola pritom jednou zo 17 osôb zaznamenaných na fotografmi agentúry Reuters, ktorí odovzdali svoje hlasy vo viacerých volebných miestnostiach v meste Usť-Džeguta ležiacom na juhu Ruska v Karačajsko-čerkeskej republike.

Jeden zo zamestnancov nemocnice, kde pracuje Skľarevská ako zástupkyňa riaditeľa, potvrdil, že žena zachytená na fotografiách v dvoch volebných miestnostiach, je ona. Keď Skľarevskú novinári upozornili na to, že ju videli hlasovať vo volebných miestnostiach 216 a 215, reagovala slovami "to nie som ja". Dvojnásobné odovzdanie hlasu je podľa zákona priestupok, za ktorý môže previnilec dostať pokutu. Po tom, ako reportéri tamojšej volebnej komisii ukázali viacero fotiek ľudí, ktorá v nedeľu hlasovali dvakrát, jedna z jej členiek vyhlásila, že to "mohli byť dvojičky".

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti uviedol, že na hlásenie narušenia volieb existujú zavedené postupy a ak pozorovatelia, ktorí boli v každej volebnej miestnosti, správy Reuters potvrdia, vyvolá to obavy. Putinovi oponenti a nezávislí volební pozorovatelia tvrdia, že nedeľné hlasovanie bolo v celej krajine ovplyvnené úradníkmi vernými súčasnému prezidentovi, ktorí použili rôzne podvody na zvýšenie volebnej účasti, píše Reuters.