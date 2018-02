Brankár NY Islanders Jaroslav Halák: Zázračný obrat a prekvapenie v kabíne!

Obrat, aký sa len tak nevidí, zariadil v zápase NHL Jaroslav Halák (32).

Do bránky New York Islanders nastupoval v 50. minúte za takmer beznádejného stavu 2:5, no jeho tím sa napokon radoval z neuveriteľného víťazstva nad Detroitom 7:6 po predĺžení. Nový Čas zistil, kto boli Halákovi prví gratulanti zo Slovenska!

Keď bratislavský rodák nastupoval, zdalo sa, že už ide len so cťou dochytať stretnutie. Napokon z toho bola dráma a víťazstvo Islanders, ktorému okrem rekordných štyroch gólov v jednej presilovke po vylúčení Tylera Bertuzziho na 5+DKZ výrazne pomohol aj výkon slovenského gólmana. Halák nestíhal prijímať gratulácie, medzi nimi v kabíne aj od fanúšikov zo Slovenska!

„Mali sme síce špeciálne VIP vstupenky na návštevu kabíny, ale ako sa o nás postaral Jaro, bolo niečo úžasné. Počkal nás, zobral do kabíny, všetko poukazoval a napriek ťažkému zápasu bol vo všetkom nápomocný,“ povedal nám šéf cestovky Goal Travel Marek Farkaš, ktorého klienti zažili drámu na ľade a dostali aj nečakaný bonus - vzácne fotografie so slovenským gólmanom a podpísané dresy s venovaním.