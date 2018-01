Ceny vajec stúpli až o 83 percent! Ktoré potraviny najviac zdraželi?

Už sa nedokážete pozerať na to, koľko stoja vajcia, mliečne či mäsové výrobky? Štatistický úrad včera informoval, že aj v decembri 2017 sme za potraviny a nealkoholické nápoje zaplatili viac ako rok predtým. Ktoré položky najviac zdraželi? Ako sa budú vyvíjať ceny v tomto roku?

V decembri ceny potravín a nealkoholických nápojov medziročne vzrástli o 6,4 percenta. Len v novembri to bolo o čosi viac (6,5 %). „Na sklonku uplynulého roka sme sa tak zrejme zaradili medzi ekonomiky EÚ s najvýraznejším zdražovaním potravín a nealkoholických nápojov,“ tvrdí Eva Sadovská z družstva Slovenské farmárske. Aj začiatok tohto roka sa môže niesť v znamení medziročného rastu cien. Potom by sa tento trend mal zmierňovať. „Pravdepodobne sme už mohli pozorovať kulmináciu cien masla aj vajec a v úvode roka by sa mohla dostaviť očakávaná mierna korekcia ich vysokých cien,“ dodáva Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank.

Ľubomír Koršňák, UniCredit Bank: Infláciu má čo ťahať nahor

- Ceny potravín v decembri ostali hlavným ťahúňom medziročnej inflácie. Dynamika medziročného rastu cien potravín sa v závere roka nepatrne zmiernila. Výrazne k tomu dopomohli klesajúce ceny nealkoholických nápojov, najmä minerálnych vôd. Ceny masla už tradične zaznamenali medzimesačný pokles, no jeho vianočné zlacnenie bolo miernejšie ako zvyčajne. Naopak, ako už naznačovali ceny poľnohospodárskych komodít, v decembri vzrástli ceny vajec.

Eva Sadovská, analytička Slovenské farmárske

družstvo: Čo bude, závisí aj od počasia

- Očakávame, že aj v najbližších mesiacoch roka 2018 si budeme za potraviny priplácať medziročne viac o cca 6 - 7 %. Bude to dôsledok

efektov zo sklonku minulého roka. Na vývoj cien budú pôsobiť relatívne dobrý stav ekonomiky, nízka nezamestnanosť, rastúce mzdy. Samozrejme, nie všetky faktory sme momentálne schopní odhadnúť, napríklad počasie.