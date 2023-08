V Ľuboticiach plánujú slovenský unikát: Prvá elektráreň tohto druhu bude stáť 65 miliónov!

Chcú byť priekopníkmi. Spoločnosť PW Energy plánuje v Ľuboticiach (okr. Prešov) postaviť prvú geotermálnu elektráreň na Slovensku.

Elektrinu chcú vyrábať pomocou horúcej vody, ktorá má teplotu až 145 stupňov Celzia. Spoločnosť už vlastní povolenie na vrty do hĺbky 3 - 4 km, aby odtiaľ mohla čerpať horúcu vodu.

Princíp geotermálnej elektrárne spočíva v tom, že horúca voda sa ochladí médiom a vzniknutá para otáča turbínu vyrábajúcu elektrinu. Následne sa voda s teplotou približne 60 stupňov Celzia zase odvedie do zeme. Podľa Milana Jankuru, predsedu predstavenstva spoločnosti PW Energy, ktorá chce elektráreň vybudovať, bude výška plánovanej investície minimálne 65 miliónov €. „Plánovaná kapacita by dokázala zásobovať približne 20-tisíc bytov elektrinou,“ priblížil. Podľa neho bude odmenou za investíciu najekologickejšia energia, aká sa dá vyrobiť.

Na plodiny i rekreáciu

Geoelektráreň nie je závislá od slnka alebo vetra ako slnečné alebo veterné elektrárne. Podľa Jankuru má spoločnosť záujem najmä o výrobu elektrickej energie. „Geotermálna voda sa však dá využiť aj na vykurovanie asi 6 000 domácností, pestovanie plodín alebo rekreáciu,“ pripomenul predseda predstavenstva, podľa ktorého by tieto činnosti mohli realizovať ďalší investori. PW Energy podpísala memorandum o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom. Ten je pripravený prispieť výstavbou infra­štruktúry. Elektráreň by chceli uviesť do prevádzky v roku 2026.