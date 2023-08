Zdvihne vám obočie, čo Trump natáral pri zatknutí: Prikrášlil sa?!

Donald Trump (77) sa zapísal do histórie ako prvý bývalý americký prezident, ktorému bola vyhotovená policajná fotka. Stalo sa tak v štáte Georgia, kde bol obvinený za pokus zvrátenia výsledkov volieb v roku 2020.

Bývalého prezidenta Spojených štátov zatkla polícia. Podľa zákonov štátu Georgia bol prevezený do väznice Fulton County Jail v Atlante, kde mu vyhotovili policajnú fotku, odobrali odtlačky prstov a spísali jeho charakteristické údaje.

Odpovede Trumpa na otázky ohľadom jeho mier a výzoru pôsobia zaujímavo, keďže v záznamoch figuruje ako biely muž, vysoký 190,5 cm a s váhou len 97 kg, čo je o 11 kíl menej, ako tvrdil v apríli tohto roku. Podľa jeho slov má blond alebo jahodové vlasy. Bývalému prezidentovi bolo pridelené aj väzenské číslo P01135809. Na svojom profile dopísal k spomenutej fotke aj hlášku: „Zasahovanie do volieb. Nikdy sa nevzdávaj!“

Hrozná skúsenosť

Napriek tomu, že Trump pobudol vo väzení neuveriteľných dvadsať minút, na pobyt tam si spomína so zdesením. „Bola to hrozná skúsenosť. Všetci sa ku mne správali veľmi milo, ale je to tak, ako to je,“ vyjadril sa pre web Fox News Digital. Po vyhotovení policajnej fotografie Donalda Trumpa z väznice prepustili. Zaplatil totiž kauciu 185-tisíc eur, ktorá mu zaistila, že na nasledujúci súdny proces bude čakať na slobode. Trump sa so svojou policajnou fotkou zapísal do radu hviezd, ktoré sa podobnou môžu pochváliť tiež. Medzi ne patrí napríklad aj slávny Frank Sinatra († 82), ktorého zatkli vo veku 23 rokov, pretože zviedol vydatú ženu.

