Lukašenko si zavaril! Putina chcel brániť, no poriadne ho zosmiešnil: Pozrite a pochopíte

Bieloruský líder Alexander Lukašenko v piatok vyjadril presvedčenie, že šéf Kremľa Vladimir Putin nenesie zodpovednosť za stredajšiu haváriu lietadla, v ktorom sa údajne nachádzal aj šéf žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin.

Lukašenko zároveň vyhlásil, že vagnerovci sa stále zhromažďujú v Bielorusku, kde zostanú aj napriek správam o údajnej Prigožinovej smrti. Nevedel však povedať, kto bude teraz túto žoldniersku skupinu riadiť.

Podľa Lukašenkových odhadov sa na bieloruskom území nachádza približne 10.000 bojovníkov Vagnerovej skupiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP a Reuters.

Lukašenko vo vyjadreniach pre bieloruskú štátnu agentúru Belta odmietol podozrenia, že by za údajnou Prigožinovou smrťou, ktorá ešte nebola potvrdená, mohol stáť Putin.

"(Putin) je rafinovaný, veľmi pokojný a dokonca až pomalý človek, aj vtedy, keď rozhoduje aj o iných, menej komplikovaných veciach. Takže si neviem predstaviť, že to urobil Putin, že za to môže Putin. Je to príliš surová, neprofesionálne odvedená práca, keď už nič iné," povedal Lukašenko s odkazom na správy o Prigožinovej smrti, ktorý údajne zahynul pri stredajšom páde lietadla severozápadne od Moskvy.



