Oscarová herečka o hraní s Harrisonom Fordom: Pri tejto scéne som bola taká vzrušená, že...

Herečka Helen Mirren (77) sa stretla s Harrison Fordom (80) ako jeho manželka v seriáli s názvom 1923.

Dvojica natáčala aj scény v posteli. Oscarová hviezda priznala, že bola taká vzrušená, že to ani slovami nevie vyjadriť. Svojho amerického kolegu obdivuje mnoho rokov. A keby vraj nebola vydatá, zrejme by sa o neho usilovala!

"Musela som s ním byť v posteli, viete. Ale ležala som tam a len si hovorila: ‚Som v posteli s Harrisonom Fordom.' Bola som taká vzrušená, že to ani nemôžem popísať. Musela som predstierať, že som v pohode. Nehovorte mu to. Sľúbte mi to!" vtipkovala hviezdna herečka počas rozhovoru s magazínom Wrap.