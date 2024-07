Chorá Kate a William NIKDY neodpustia Meghan a Harrymu: DÔVOD, ktorý trhá srdce!

V zlepšenie ich vzťahov už nikto ani nedúfa. Princ Harry a jeho manželka Meghan Markle spôsobili také hlboké rany, že im William a Kate Middleton možno už nikdy neodpustia, obáva sa jeden z kráľovských expertov.

Bývalý kráľovský spravodajca Charles Rae sa nechal počuť, že vzťah Williama a Harryho je v súčasnosti veľmi napätý. Na to, kto by mal iniciovať zmierenie, má však jasný názor. "Myslím, že je na vojvodovi a vojvodkyni zo Sussexu, aby urobili prvý krok. Či by to William a Kate prijali? Veľmi pochybujem," povedal expert v šou The Sun Royal Exclusive.

Dvojica, ktorá sa vzdala kráľovských povinností a odišla bývať do USA, narobila až príliš veľa problémov. "Po tom všetkom, čo Harry a Meghan urobili s rozhovorom s Oprah Winfrey, tou šou na Netflixe... kniha Náhradník. Aj to okázalé uklonenie Meghan v šou," hovorí odborník, podľa ktorého je šanca na zmierenie mizivá.

Podľa kráľovského experta teraz najstarší syn kráľa Karola III. rieši iné dôležité životné situácie. "William teraz premýšľa nad úplne inými vecami, než len napravovať problémy s vlastným bratom. Má na starosti manželku a tri deti," povedal s tým, že každý rozkol v rodine je veľmi smutný. "Robia to však v plnej publicite a to je samozrejme desaťkrát horšie, ako keď sa pohádate so svojím bratom alebo sestrou v súkromí," myslí si Rae.

