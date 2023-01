Britney Spears predáva byt, na ktorý nemá pekné spomienky: Okázalý luxus na Floride!

Britney Spears (41) sa zbavuje minulosti! Slávna speváčka predáva priestranný apartmán na Floride s rozprávkovým výhľadom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nehnuteľnosť s rozlohou vyše 330 metrov štvorcových má tri spálne a tri kúpeľne. Zaberá takmer celé poschodie a z apartmánu je úžasný výhľad na Smaragdové pobrežie Mexického zálivu.

Už vo vstupnej hale človeka ohromia štyri vysoké stĺpy, biele mramorové podlahy a vysoké stropy. Dlhá chodba vedie do priestrannej obývačky so zrkadlovou stenou a s priamym vstupom na veľkú terasu. Jedlo si môžete vychutnať v jedálni alebo pri kuchynskom stole s výhľadom na Mexický záliv. Hlavná spálňa ponúka tiež priamy prístup na terasu spolu s veľkými oknami s očarujúcim výhľadom na pláž a more.

Hlavná kúpeľňa je vybavená dvojitými umývadlami a veľkorysou mramorovou vaňou. Speváčka si apartmán kúpila v roku 2001 za 920-tisíc dolárov (približne 960-tisíc eur), no teraz ho predáva za 2 milióny dolárov (2,09 milióna eur). Britney na apartmán zrejme nemá pekné spomienky. V roku 2015 si ho totiž „privlastnila“ jej sestra Jamie Lynn (31). Na sociálnej sieti sa chválila svojím prímorským apartmánom, pritom v skutočnosti patril Britney. Keď ju speváčkini fanúšikovia odhalili, Jamie Lynn všetko rázne poprela.