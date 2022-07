Prvé FOTO zo svadby Lopez a Afflecka: Prenádherná nevesta a detaily sobáša vo Vegas

Speváčka a herečka Jennifer Lopez (52) a herec Ben Affleck (49) sa vzali len niekoľko mesiacov po zásnubách.

Podľa súdnych záznamov, ktoré získal magazín TMZ, pár požiadal o povolenie na sobáš v Clark County v Nevade. Manželstvo mali uzavrtieť v sobotu 16. júla. Obrad sa konal pod ich pravými menami: Benjamin Geza Affleck a Jennifer Lynn Lopez. Zdroj blízky obom hviezdam potvrdil webu TMZ, že skutočne došlo k uzavretiu sobáša v sobotu 16. júla.

Jennfier teraz na svojej webovej stránke zverejnila prvé svadobné fotografie. „Urobili sme to. Láska je krásna. A ukázalo sa, že láska je aj trpezlivá. Aj dvadsať rokov. Presne to, čo sme chceli," odkázala svojim fanúšikom šťastná Lopez, ktorá na svadobných záberoch doslova žiari. „S najlepšími svedkami, akých si dokážete predstaviť, šatami zo starého filmu a sakom z Benovho šatníka, sme si prečítali sľuby v malej kaplnke a dali sme si navzájom prstene, ktoré budeme nosiť po zvyšok nášho života. Nakoniec to bola najlepšia svadba, akú sme si mohli predstaviť. Tá, o ktorej sme snívali už dávno. A tá sa stala skutočnou."

Jennifer Lopez minutes before her wedding with Ben Affleck! pic.twitter.com/z1EbF5VytA — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) July 18, 2022

Ben a Jennifer začali spolu randiť v roku 2002 po tom, čo sa stretli na nakrúcaní romantickej komédie Gigli. Tá bola ale prepadákom a hanbou pre oboch. Údajne to do ich vzťahu vnieslo napätie a v roku 2004 zrušili zasnúbenie. Ich milostná aféra sa rozhorela znova vlani v máji. Affleck a Lopez si tento rok na jar spoločne kúpili dom za päťdesiat miliónov dolárov, v ktorom odvtedy žijú.