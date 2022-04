Belasí vedú nad Nitrou aj po tretíkrát: Slovan si vybojoval majstrovský mečbal

Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v piatom súboji finále Kaufland play off Tipos extraligy doma nad HK Nitra 3:1 a v sérii vedú 3:2. O zisku titulu môžu rozhodnúť už v nedeľu pod Zoborom, kde je na programe šiesty finálový duel (18.00 h).

Po bezgólovej prvej tretine si Slovan vypracoval vďaka presným zásahom Andrewa Yogana a Adama Lukošika v 27. minúte náskok 2:0, Nitra stihla ešte do konca druhého dejstva znížiť zásluhou svojho kapitána Branislava Mezeia. Aktívnejší domáci si už víťazstvo nenechali vziať, v 48. minúte ho poistil v presilovke Brant Harris.



finále Kaufland play off Tipos extraligy - piaty zápas:

HC Slovan Bratislava - HK Nitra 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Góly: 22. Yogan (Rapuzzi, Haščák), 27. Lukošik (Kytnár, Bezák), 48. Harris (Rapuzzi, Haščák) - 40. Mezei (Buček, Buncis). Rozhodovali: Stano, Štefik - Durmis, Gegáň, vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše 56. Vitaloš (Nitra) 5 min+DKZ za faul kolenom, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 10.016 divákov (vypredané).

HC Slovan Bratislava: Peters - MacKenzie, Golian, Gachulinec, Sersen, Beňo, Maier, Valach - Haščák, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Zigo, Kytnár, Matoušek - Lukošik, Bezák, Sukeľ

HK Nitra: Honzík - Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Bodák, Vitaloš, Pupák, Rais - Krivošík, Buncis, Buček - Varga, Rockwood, Holešinský - Baláž, Hrnka, Tvrdoň - Sýkora, Bajtek, Drábek

/stav série: 3:2/



Zápas sa hral od úvodu v rýchlom tempe, s minimom prerušení, hráči dohrávali súboje a diváci videli niekoľko tvrdých stretov. Slovanisti predviedli v 1. tretine viac nebezpečnejších akcií, no bez gólového efektu, ich výsledkom bolo iba to, že rozchytali Honzíka. Brankár Nitry zasiahol pri strelách Kytnára a MacKenzieho, v strehu bol aj pri pohotovom bekhendovom zakončení Ziga, pokuse Sukeľa či Harrisa z otočky s následnou dorážkou Takáča.

Nitrania sa snažili zachytávať domáce útoky na svojej obrannej čiare a po získaní puku využívali každú možnosť zaútočiť. Domáci brankár Peters sa zapotil najmä pri strelách Hrnku, Vargu a Holešinského, zaujímavý bol aj pokus Bajteka so snahou o teč Vargu.

Nitra začala 2. tretinu bleskovým brejkom, po zadovke Krivošíka prešiel puk bránkoviskom, no tiesnený Buček ho nedokázal poslať do siete. Bezgólový stav prelomil až v 22. min na opačnej strane Yogan, ktorý dostal od Rapuzziho prihrávku na ľavom krídle a strelou z kruhu nad lapačku prekonal Honzíka - 1:0. Slovan to nakoplo a v 27. min viedol už o dva góly. Kytnár vysunul Lukošíka, ktorý zblízka zavesil na 2:0.

Hostia sa snažili o odpoveď v presilovke, no Peters podržal svoj tím po zakončeniach Krivošíka i Bučeka. Nitra bola blízko prvému gólu po šanci Rockwooda, ktorý nepotrestal veľké zaváhanie domácej obrany, následne sa Peters po veľkom obliehaní domácej bránky blysol famóznym "semaforom" pri strele Holešinského. "Belasí" mohli zvýšiť náskok po dorážke Sukeľa, neujala sa ani strela Takáča. V 36. min Rapuzzi v presilovke trafil z medzikružia iba Honzíka. Nitra znížila stav na konci tretiny, keď sa po krížnej prihrávke Bučeka presadil Mezei. Domácim mohol vrátiť dvojgólový náskok Zigo, ale rozvlnil iba bočnú sieť.

Hostia v tretej tretine v snahe vyrovnať zvýšili napádanie a každú akciu zakončovali strelou, nebezpečná bola najmä tá od Vargu. Slovan sa nezavrel vo svojom obrannom pásme a zostal vpredu aktívny, v 48. min mohol pridať tretí gól Kytnár po "žabke" Ziga, zasiahol pozorný Honzík. Následne to už domácim vyšlo v presilovke, Rapuzziho strelu vyrazil brankár Nitry iba na Harrisa, ktorý pohotovo trafil odkrytú bránku - 3:1.

Zverenci Antonína Stavjaňu odpovedali šancou Rockwooda, ktorý zakončil iba do Petersa, v 50. min opečiatkoval Švarný konštrukciu bránky. Úsilie Nitry o vyrovnanie zmaril v 56. min Vitaloš, ktorý fauloval kolenom Rapuzziho a dostal trest na 5 min + DKZ. Slovanisti sa už v presilovke nikam nehnali a strážili si víťazstvo. Hostia aj v oslabení odvolali brankára, no nič už v závere nevymysleli.