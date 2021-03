Dorota Nvotová po mesiacoch na Maldivách: Expresný návrat na Slovensko!

Späť na Slovensku. Muzikantka a cestovateľka Dorota Nvotová (38) si zažila ako mnohí náročné obdobie, keď zo dňa na deň nemohla vykonávať svoju prácu.

Aj jej cestovka dostala stopku, avšak po tom, ako Maldivy opäť otvorili svoju náruč pre turistov, neváhala a v decembri už balila kufre. Nvotová zobrala na ostrovy aj syna Filipa (7) a snažila sa tam finančne vyhrabať z mínusu. Nečakane sa však vrátila späť na rodnú hrudu! Čo ju dohnalo k náhlemu návratu?

Nvotová má cestovku, v ktorej ponúka pobyty, medzi ktoré patria aj výlety na Maldivy. Preto, keď to situácia okolo zúriacej pandémie dovolila, zbalila veci aj syna Filipka a odišli práve tam.

Bola šťastná, že sa jej biznis opäť ako-tak rozbehol a znova začínali prichádzať turisti. Pohodlný život však po pár mesiacoch musela náhle vymeniť za realitu na Slovensku. Posledný deň si však na čarovných ostrovoch užila.

„Môj nadlho asi posledný koncert na Maldivách pre naše slovenské osadenstvo na ostrove. Odlietam dosť nečakane a náhle domov, do bubliny, do bláznovstva, do karantény. Moje tri mesiace na ostrove boli nádhernou oázou pokoja,“ zverila sa muzikantka v uplynulých dňoch. Aj doma ju však čaká veľa práce.

„Teším sa na kapelu, nahrávanie albumu, na moje mačky a autá, chalupu, kamarátov a rodinu. Ale viem, že to nebude bez sĺz a bez kríža na chrbte. Každá rozprávka sa raz skončí a napočudovanie väčšinou zle, ale to už v rozprávkach zatajujú. Hneď po karanténe a len čo to bude dovolené smer Tatry a na to sa naozaj teším,“ dodala Dorota.