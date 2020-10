Nvotovú nezastavila ani zúriaca pandémia, s týmto ale nerátala: Problémy na ceste do Nepálu

Herečka a hudobníčka Dorota Nvotová (37) je nielen umelkyňou telom a dušou, ale aj obyvateľom celej planéty.

Jej vášňou je totiž cestovanie, ktoré pretavila aj do podnikania v rámci svojej cestovnej kancelárie. Napriek tomu, že zúriaca pandémia koronavírusu obmedzila cestovanie ľudí na minimum a mnohí sa boja vykročiť z dverí, herečka sa rozhodla ísť proti prúdu a na vlastnú päsť si to namierila hneď do Nepálu. Na ceste tam zažila mnoho nepríjemností, s ktorými sa musela popasovať.

Nvotová má za sebou ťažké obdobie. Najskôr jej stroskotal vzťah s hudobníkom Petrom Konečným, expartnerom prezidentky Zuzany Čaputovej. Do toho sa pre koronu ocitla bez príjmu a začala rozpredávať vlastné hudobné nástroje. Možno si po tom všetkom potrebovala vyvetrať hlavu, a tak sa rozhodla vyraziť do Nepálu. „Nikto nevie, dá sa odletieť, nedá sa odletieť, dá sa ísť do Nepálu, nedá sa ísť do Nepálu?“ pýtala sa umelkyňa, ktorá sa po problémoch už na viedenskom letisku ocitla zaseknutá v Dubaji.

Hoci mala všetky doklady v poriadku, nechceli ju pustiť ďalej. Komunikácia letiska s Nepálom bola neúspešná a Nvotovú nechali hodiny čakať na lavičke. Nová nádej však predsa len svitla. „Spomenula som si na človeka, ktorému som pred dvanástimi rokmi zachránila v Himalájach život. Tak som mu zavolala: ,...Počúvaj ma, potrebujem, aby si mi zachránil život,“ vtipkuje Dorota, ktorej tento ťah našťastie vyšiel.

V Nepále strávila týždeň. Po návrate domov však musí zostať v karanténe. „Celkom sa teším. Budem hrať na klavíri a komponovať pre vás nové pesničky,“ reagovala na svojom profile Dorota.