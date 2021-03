Vlhová v záverečných pretekoch jedenásta, skvelá Robinsonová porazila Shiffrinovú

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) obsadila v nedeľnom obrovskom slalome Svetového pohára jedenástu priečku.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Na finálovom podujatí vo švajčiarskom Lenzerheide zaostala o 2,88 sekundy za víťaznou Novozélanďankou Alice Robinsonovou. Na druhom mieste skončila Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,28 s) a tretia bola Slovinka Meta Hrovatová (+0,48 s).Devätnásťročná Robinsonová slávila tretie víťazstvo v pretekoch SP, všetky má na konte v tejto disciplíne. Radovala sa aj v októbri 2019 v rakúskom Söldene a vlani vo februári v slovinskej Kranjskej Gore. Malý glóbus už mala pred záverečnou súťažou istý víťazka štyroch tohtosezónnych "obrákov", Talianka Marta Bassinová.

Vlhovej s číslom 4 v úvodnej strmine vyhovoval agresívny a silový štýl a na úvodnom medzičase v porovnaní so Shiffrinovou viedla, no od nájazdu do roviny jej už chýbal esprit. Strata rýchlosti sa premietla do výsledného manka. Už istá držiteľka veľkého glóbusu štartovala aj v 31. pretekoch SP, čím sa stala jedinou lyžiarkou v tejto sezóne, ktorá absolvovala všetky súťaže v kalendári. Po prvom kole zaostávala o 1,83 sekundy za vedúcou Shiffrinovou, ktorá mala náskok 10 stotín pred Hrovatovou i Bassinovou.

Shiffrinová si vrchnú strmú pasáž postrážila a svoju jazdu vygradovala v otvorenejšej rytmickej časti. Podobným prístupom s ňou držali krok Bassinová a Hrovatová. Pod sekundu sa zmestili ešte Robinsonová (+0,77 s) a Švajčiarka Michelle Gisinová (+0,81 s). Jej krajanka Lara Gutová-Behramiová, ktorá v sobotu definitívne prišla o možnosť zabojovať o celkové prvenstvo vo SP, nedokončila prvé kolo za zvláštnych okolností, keď svoju jazdu vypustila už za druhou bránkou.

Podľa portálu laola1.at povedala svojmu trénerovi, že zle vyhodnotila nájazd do bránky, a preto zastavila. Odmietla poskytnúť rozhovory a okamžite opustila cieľové priestory. Podľa niektorých médií mohlo ísť o protest proti zrušeniu zjazdu a super-G, švajčiarsky web rsi.ch dodal, že úradujúca majsterka sveta v "obráku" sa vyjadrí po odovzdávaní trofejí po pretekoch.Takisto v druhom kole musela Vlhová bojovať okrem trate aj s vyčerpaním po dlhom a náročnom ročníku.Po dojazde sa zaradila tesne za Poľku Marynu Gasienicu-Danielovú, vo výsledkovej listine klesla na začiatok druhej desiatky.Nestačili na ňu Bassinová ani Hrovatová, Shiffrinová sa jej agresivite nevyrovnala najmä v strmine a v dolnej časti to už nedohnala.