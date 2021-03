Máme prvú celkovú víťazku Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní: Vlhovej slová zahrejú fanúšikov pri srdci

Plán je splnený! To, čo si na prahu spolupráce pred piatimi rokmi predsavzali, sa stalo realitou. Slovensko má prvú celkovú víťazku Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní!

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Petre Vlhovej (25) na to stačilo šieste miesto v slalome. Po ňom má pred záverečným obrovským slalomom sezóny rodáčka z Liptova

Petra Vlhová si po obrovskom úspechu sype popol na hlavu: Stále som sklamaná zo slalomu

Celé Slovensko od štvrtka počítalo, koľko bodov bude Vlhová potrebovať na veľký glóbus, koľko na malý glóbus a aké umiestnenie by jej vynieslo oba glóbusy. Po sobote je jasné, že pokiaľ by sa Vlhová vo výsledkovej listine v sobotnom slalome posunula na druhé miesto, obhájila by aj slalomovú trofej bez ohľadu na meno víťazky. Už však neriskovala, na pódiu v slalome chýbala druhý raz v sezóne po ôsmej priečke z Aare, no smutná bola len chvíľu, kým sa neocitla v objatí svojich najbližších. Po objatí priateľa Michala a rodičov jej docvaklo, čo vlastne dosiahla.

Magoniho emócie

„Sú to zmiešané pocity, mrzí nás slalom, aj keď to v tejto sezóne nebol náš najväčší cieľ. Máme však doma veľký glóbus a to sú príjemné pocity. Išli sme si za ním od pretekov k pretekom, dnes sme potrebovali dôjsť do pätnásteho miesta. Celý tím na čele s Liviom Magonim odviedol veľmi dobrú prácu, je neskutočný tréner,“ povedal Vlhovej brat Boris. Emócie lomcovali aj talianskym koučom. „Zažil som to s Tinou Mazeovou, ale teraz je to intenzívnejšie, lebo som hlavný tréner. Začali sme spolu pred piatimi rokmi, keď som sa stretol s rodinou Vlhovcov. Začali sme písať tento príbeh a teraz sme ho naplnili. Dnes je realita, že Petra je najlepšia na svete. Od rána sme vedeli, že to budú ťažké preteky, snažil som sa chrániť tím pred nervozitou,“ vyznal sa Livio Magoni, ktorý má leví podiel na najväčšom úspechu nielen slovenského lyžovania v histórii, ale celého slovenského športu.

Uplakaná Veronika

Petra bola v hre o veľký glóbus aj vlani, napokon však skončila v celkovom poradí SP až tretia. Rok predtým skončila Vlhová v boji o veľký glóbus druhá za suverénnou Shiffrinovou. Na úplný vrchol to dotiahla vo svojej deviatej sezóne vo Svetovom pohári. „Som veľmi šťastná, že sa jej to podarilo. Je to niečo neuveriteľné. Je to to najviac, čo môže lyžiar dosiahnuť,“ gratulovala Petre so slzami v očiach v priamom prenose RTVS Veronika Velez-Zuzulová.