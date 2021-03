Až tri góly padli z pokutových kopov: Slovan vybojoval so Žilinou remízu v samom závere

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali v sobotnom stretnutí 2. kola skupiny o 1.-6. miesto vo Fortuna lige s MŠK Žilina 2:2.

Tri góly v zápase padli z pokutových kopov, ten záverečný premenil v štvrtej minúte nadstaveného času druhého polčasu Ratao a zachránil pre domácich aspoň bod.

Prvú strelu vyslal na bránu v 11. minúte de Kamps, no mala iba propagačný charakter. V ďalšom priebehu bol v útoku aktívny predovšetkým Čavrič, no jeho prihrávky do šestnástky nenašli adresáta. V 17. minúte vyskúšal strelu z diaľky Weiss, no ku otvoreniu skóre mal veľmi ďaleko. V 27. min už Čavrič trafil priestor medzi žrďami, no brankár Petráš nemal s jeho pokusom problémy. Nečakane sa tak dostali do vedenia "žlto-zelení". Božikov na vlastnej polovici stratil loptu, tá sa dostala k Ďurišovi a ten po obrátke trafil presne k žrdi. Slovan po inkasovanom góle pokračoval v aktivite, no výraznú možnosť si do prestávky nevypracoval.

Ihneď po zmene strán sa "belasým" naskytla ideálna príležitosť na vyrovnanie. Čavriča fauloval v šestnástke Kiwior a Nono z pokutového kopu v 49. minúte nezaváhal. Lenže už v 63. minúte mali možnosť zahrávať penaltu aj Žilinčania, keď Medveděv fauloval Ďuriša. Kurminowski bol na trávniku síce iba päť minút, no loptu si na biely bod postavil a dostal hostí opätovne do vedenia. Zaskočení domáci mohli vzápätí inkasovať aj tretí gól, no pohrome zabránil v 67. min pohotový brankár Greif. V 69. min naopak takmer vyrovnal Moha, no zamieril tesne vedľa žrde. V záverečných desiatich minútach sa Žilinčania sústredili predovšetkým na obranu.

V 87. minúte mal Slovan výhodu priameho kopu a Strelec nebol ďaleko od gólu. Vyznamenať sa musel brankár Petráš a o pár sekúnd mu na bránkovej čiare pomohol aj Kiwior. Slovan sa snažil do posledných chvíľ a vyplatilo sa. Slobodník v pokutovom území chytil Medveděva za ruku a rozhodca Ziemba neváhal odpískať tretiu penaltu v stretnutí. Moha už nebol na trávniku, tak vzal zodpovednosť na seba striedajúci Ratao a nepomýlil sa - 2:2. Víťaznú štvorzápasovú sériu sa Slovanu nepodarilo natiahnuť, no v kalendárnom roku 2021 v súťaži naďalej neprehral.

ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 2:2 (0:1)

Góly: 49. Moha (z 11 m), 90.+4. Ratao (z 11 m) - 32. Ďuriš, 63. Kurminowski (z 11 m). Rozhodovali: Ziemba – Štrbo, Jekkel, ŽK: De Kamps, Rabiu, Ratao - Fazlagič, Kiwior, Myslovič, Slobodník, Sluka, bez divákov.

Slovan: Greif – Medveděv, Bajrič, Božikov, Nono (67. Strelec) – de Kamps, Pauschek – Weiss (37. Rabiu), Henty (78. Ožbolt), Moha (78. Daniel) - Čavrič (78. Ratao)

Žilina: Petráš – Anang, Kopas, Kiwior, Sluka – Bičakčjan (69. Slobodník), Fazlagič (46. Myslovič), Gono – Ďuriš (69. Iľko), Jibril (58. Kurminowski), Rusnák (76. Nemčík)