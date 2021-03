Simon bol ako dieťa adoptovaný, teraz našiel skutočného otca: Zistil, že je dedičom 230 miliónov eur

Príbeh ako z rozprávky! Simon Edwards (40) bol ako malé dieťa adoptovaný.

Teraz hľadal svojich biologických rodičov a zistil, že je jediným dedičom majetku v hodnote 230 miliónov eur!

Simon žije so svojimi adoptívnymi rodičmi v mestečku Hitchin Town v anglickom Hertfordshire. Sám má dve deti a pracuje ako organizátor amatérskych futbalových zápasov. Hľadanie skutočných rodičov ho priviedlo najskôr do Írska. Zistil, že jeho mama Rosemary tam pracovala v hoteli, kde mala v roku 1980 aférku s mužom, ktorý tam bol na dovolenke. V katolíckom Írsku by to ako slobodná matka nemala ľahké, a tak syna porodila v Londýne a hneď ho dala na adopciu. O päť rokov neskôr Rosemary zomrela.

Simon pátral ďalej a zistil, že onen muž je Bob Sheridan (76), svetoznámy komentátor boxerských zápasov. Prezývajú ho Plukovník, komentoval viac ako 10 000 zápasov a v roku 2004 ho uviedli do Siene slávy boxu. Simon ho kontaktoval a Bob ho okamžite prijal za svojho – ešte skôr, ako to potvrdil aj test DNA.povedal Bob Sheridan pre denník The Sun.

Zhodou okolností so Simonom prvýkrát hovoril v deň, keď pochoval svoju manželku. Berie to tak, že život mu ako náhradu za ňu vrátil strateného syna. Až doteraz nevedel, že Rosemary po ich romániku otehotnela. Simon s ním každý deň telefonuje a chystá sa na cestu do USA. Prijal tiež prezývku Plukovník junior a je teraz jediným dedičom Sheridanovho majetku 230 miliónov eur.