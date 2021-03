Odborník bez obalu zhodnotil prvý rok vládnutia Igora Matoviča: Totálna politická samovražda

Igor Matovič má za sebou presne rok, odkedy zasadol na kreslo premiéra. Ako hodnotí jeho pôsobenie Juraj Zábojník, expert na vnútornú a zahraničnú bezpečnostnú politiku?

Je to chaos, zúfalstvo a nekompetentnosť

Po rokoch vlády Smeru som s nádejou očakával, že nová vláda Igora Matoviča bude zásadnou zmenou k obdobiu korupcie a privatizácie štátu. Protikorupčná agenda, hocijako infantilne vyzerajúca, sa aj po roku novej vlády uvádza v médiách ako pozitívna stránka jej činnosti. Ak sa hovorí o konkrétnych krokoch tomu nasvedčujúcich, zaznieva iba jeden argument a to rozviazanie rúk polícii. Až tak hlboko sme klesli, že na oslavné chorály nám stačí to, čo je v každej slušnej spoločnosti samozrejmou vecou.

Ako keby sa ministerstvo dopravy chválilo tým, že necháva stavbárov robiť a životné prostredie stromy rásť. Aby bolo jasné, do stavu, keď samozrejmé veci pokladáme div nie za zázrak a máme byť z nich vo vytržení, nás dostali predchádzajúce vlády. A tu zrazu čítame v médiách, že stámilióny sa prelievajú cez novú trnavskú firmičku s údajnými personálnymi spojeniami na predsedu vlády, rozviazané policajné ruky sa akosi priskoro začínajú točiť okolo novej vládnej koalície.

Činnosť vlády sa dá hodnotiť iba ako chaos, zúfalstvo a nekompetentnosť. Pred rokom som v súvislosti s pandémiou hovoril v mnohých médiách o nutných opatreniach, z ktorých bolo ako prvé potrebné urobiť režim na hraniciach a spriehľadniť situáciu prichádzajúcich občanov na územie Slovenska. To boli diery, cez ktoré nie že pretekalo, ale hučalo vodopádmi, až nás to zalialo vírusom totálne. Premiér vlády nebol schopný postaviť štáb odborníkov s jasnými víziami a stanoviskami a bez jeho konfrontácie s nimi. Neskutočne vynaložené stovky miliónov v súvislosti s testovaním a najhoršie výsledky medzi krajinami.

Ďalej pripomeniem, že sme stratili dôveru zo strany mnohých štátov sveta, pretože nám riaditeľa tajnej služby zavreli do vyšetrovacej väzby, že zatiaľ nevinní obvinení páchajú vo väzbe samovraždy, umierajú bez vedomia príbuzných na Covid, nakazili sa pritom v kolúznej väzbe a nemajú pre nich ani ventilátor, tak umierajú. Že reformu justície robí ministerka tak, ako by v nej potom chcela pôsobiť iba ona sama a že sa vo verejnom živote objavila obdoba akejsi skupinky z Dzurindovho obdobia.

Škody na reputácii nášho štátu vo svete sú nepredstaviteľné. Hoci s touto vládou nemám našťastie nič spoločné, oblieva ma pocit hanby, kedykoľvek si predstavím, ako zvonka vyzeráme. A to nás ešte len sociálnoekonomické dôsledky vládnutia plagiátorov a podvodníkov čakajú.

Ani nemá zmysel hodnotiť osobu Igora Matoviča, lebo nejestvuje kritérium, ktorému by vyhovel. Za pokles preferencií a totálnu politickú samovraždu si môže sám, pretože nemá na to, aby bol predsedom vlády tejto krajiny. Ľudia čo majú trošku rozumu v jeho okolí sa od neho onedlho odtrhnú ako Alpská lavína v jarnom období. On nevie komunikovať, nie je diplomat a nemá na to ani odbornosť, no a o získaní vzdelania ani nehovorím. Želám si, aby táto nekompetentná a amatérska vláda skončila.