Publicista o kríze: Demisia Matoviča by nič nevyriešila, Sulík ešte môže vo vláde zostať

Za predpokladu, že najväčší, viac ako päťdesiatčlenný parlamentný klub OĽANO bude stáť za premiérom Igorom Matovičom, jeho prípadná demisia by podľa publicistu Juraja Hrabka nič podstatného neriešila.

"Vo funkcii premiéra je Igor Matovič možno politický omyl, ale tak rozhodli voliči a treba to rešpektovať," povedal Hrabko v diskusii na TASR TV. Aj keď sa dobrovoľný odchod premiéra z funkcie ako možný scenár vylúčiť nedá, Hrabko považuje za reálne aj iné možnosti. "Keby premiér teraz odišiel, tak odchádza s hanbou," upozornil publicista. "Aj keby z vlády odišla strana SaS aj Za ľudí, so sedemdesiatimi poslancami sa stále môže dať vládnuť menšinovo. Rozhodne to Igor Matovič môže vyskúšať," tvrdí Hrabko.

Matovičov kabinet podľa Hrabka nepotrebuje žiadať parlament o vyjadrenie dôvery, tú už má. Naopak, na prípadné vyslovenie nedôvery vláde sa musí nazbierať aspoň 76 poslancov. "A to sú dve odlišné veci," upozornil Hrabko. Premiér podľa neho nemusí z vlády vytláčať nikoho a môže nechať na koaličných partneroch, či sa rozhodnú prevziať zodpovednosť za to, že kabinet sami opustia. "Teraz sa hrá o ďalšieho Čierneho Petra. Ak si premiér Matovič nedokázal urobiť vo vláde poriadok doteraz, nevidím relevantný dôvod na to, prečo by mal teraz vytláčať SaS z vlády on," povedal Hrabko.

V konečnom dôsledku sú podľa neho k dnešnému dňu otvorené všetky možnosti, od pokračovania štvorkoalície alebo trojkoalície na čele s premiérom Matovičom, cez varianty postavené na výmene premiéra, až po predčasné voľby.

V prípade hnutia Za ľudí podľa Hrabka definitívne rozhodnutie prinesie až stranícky orgán, SaS však pokračovanie vlády na čele s Igorom Matovičom odmietla jednoznačnejšie. "Nepokladám za stopercentné, že to tak aj bude. Podľa mňa sú ešte obidva varianty otvorené, aj to, že SaS po druhýkrát vládu povalí, aj to, že v nej ostane," povedal Hrabko.

Na margo demisie exministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý svoj odchod odôvodnil snahou pomôcť pri riešení krízy, Hrabko poznamenal, že v tom logiku nevidí. "Sme rodina nemala žiadne personálne požiadavky a ani nikto od nich žiadne personálne vyvodzovanie zodpovednosti nežiadal. Ak mám byť úprimný, politicky sa tomuto kroku rozumieť nedá," povedal.