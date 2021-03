Fotka novomanželov pobúrila ľudí: Uvidíte svokru, budete ju neznášať podobne ako nevesta

Táto žena prekonala všetky bezočivé druzičky a hostky, ktoré prišli na svadbu odeté v biely šatách.

Často vídame fotky zo svadobných hostín, na ktorých veselo pózujú družičky v bielych šatách napriek tomu, že ide o neakceptovanie roky stanovených pravidiel.

Svadobný deň má patriť ženíchovi a neveste. Žiadna žena by sa nemala usilovať o to, aby svojou róbou "zatienila" nevestu. Tejto žene sa to však podarilo - nielen že prišla na svadbu svojho syna a nevesty v bielom, obliekla si doslova svadobné šaty!

Fotka sa objavila na sociálnej sieti Reddit, kde sa o výbere svokriných šiat strhla búrlivá debata. Veľa ľudí neverilo vlastným očiam. "Sú to svadobné šaty, ktoré tiež odhaľujú viac než v prípade nevesty," okomentovala fotografiu jedna z diskutujúcich. "Iba zo seba urobila hlupaňu. Zarámoval by som tú fotku a dal jej ju, aby si ju mohla vziať do práce," povedal ďalší.