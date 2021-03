Ženíchova rodina dala jasne najavo, čo si o svadbe myslí: Keď ich zbadala nevesta, takmer vyskočila z kože

Nemožno poprieť, že výber oblečenia na takú udalosť, akou je svadba, môže byť niekedy neuveriteľne náročný. Vo všeobecnosti ale platí, že ak sa vyhnete bielej alebo čiernej farbe, mali by ste byť v suchu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rodina tohto ženícha však zašla priďaleko, keď si na svadbu obliekli čierne šaty ako na pohreb. Pochopiteľne, že nevesta nebola nadšená a nič im nedarovala, informuje portál The Sun. Ženíchova rodina všetkým prítomným poslala jasný odkaz, keď sa v deň D ukázali vo svojich najlepších pohrebných šatách.

Rozbesnená nevesta sa s týmto nepríjemným zážitkom zverila na sociálnej sieti Tik Tok. Svojich sledovateľov vo videu vyzvala, aby sa podelili o to, ako vedia, že ich rodina ich polovičky nemá rada. Vo videu hovorí: „Všetky ženy sa rozhodli, že si na našu horúcu neskorú letnú svadbu oblečú čierne pohrebné šaty.“

Vo virálnom videu najbližší členovia ženíchovej rodiny vyzerali skôr, ako by držali smútok, než aby sa radovali zo svadby. Nevesta údajne predpokladala, že na svadbe bude „dusno“ a atmosféra nebude veľmi priateľská. Preto so snúbencom dopredu požiadali jeho aj jej rodinu, aby sa obliekli do zlatých tónov. Lenže ženská časť príbuzenstva úmyselne túto prosbu sabotovala.

Nie je prekvapením, že módne výstrelky rodiny ženícha odštartovali v komentároch pod príspevkom búrlivú debatu. Jeden používateľ napísal: „Teraz si ty na ich pohreb oblečieš trblietavo bielu farbu. Bude to len spravodlivé.“ A ďalší sa pridali: „Ešteže neprišli v bielom. Ak by sa obliekli do bieleho, bola by to vojna!“ Mnohí sa v komentároch zamýšľali, prečo sa vôbec obťažovali prísť, keď vôbec nepodporujú ich rozhodnutie zosobášiť sa.