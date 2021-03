Vlhová odštartuje slalom v Are z perfektnej pozície, z výhodného miesta sa teší aj Dubovská

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) odštartuje v piatkovom slalome vo švédskom Are z prvej pozície.

Slovenka reprezentujúca Českú republiku, Martina Dubovská, bude mať štartovacie číslo 9. Vlhová sa bude snažiť získať v piatkovom a sobotňajšom slalome čo najviac bodov do celkového poradia SP, ktoré vedie Švajčiarka Lara Gutová Behramiová. Petra však na ňu stráca len 36 bodov a jej výhodou je aj to, že Lara v Are neštartuje. Sezóna vyvrcholí finálovými pretekmi vo švajčiarskom Lenzerheide (17.-21. marca).

Štartovacia listina (sobotňajší slalom v Are)

1. Petra VLHOVÁ

2. Katharina LIENSBERGER

3. Kristin LYSDAHL

4. Wendy HOLDENER

5. Mikaela SHIFFRIN

6. Michelle GISIN

7. Chiara MAIR

8. Irene CURTONI

9. Martina DUBOVSKÁ

10. Katharina HUBER