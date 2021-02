Názlerová zvádzala v DSS v Pezinku boj s časom, koronavírus sa začal opäť šíriť: Zasiahli sme v hodine dvanástej!

Zlý scenár?! Počas prvej vlny pandémie koronavísu sa z Domu sociálnych služieb v Pezinku stalo zariadenie hrôzy.

Pre zanedbanú starostlivosť tam prišlo o život až 16 bezbranných stareniek a starčekov. Keď do DSS-ky ako riaditeľka v októbri nastúpila televízna hviezda Renáta Názlerová (52), zrazu to bolo miesto plné radosti a dobrej nálady. Na začiatku februára sa zákerný vírus dostal do zariadenia opäť! Názlerová tak začala zvádzať boj s drahocenným časom.

Názlerová mala na začiatku februára veľké obavy. Mala pred očami minulosť, keď sa v zariadení šíril vírus rýchlosťou svetla. Mesiace držala so zamestnancami DSS-ku vo výbornom stave, no ukázalo sa, že napriek tvrdým opatreniam sa korona do objektu dostala. „Všetci sme tu uzrozumení s tým, čo táto situácia obnáša. Všetko sme zariadili, je urobený izolačný trakt, je vyčlenený tím len na prácu v izolácii. Všetci klienti sú od nás monitorovaní niekoľkokrát,“ vysvetlila vtedy Názlerová. V zariadení sa začala nákaza opäť šíriť, a preto nariadili ďalšie testovanie. Najnovšie správy sú viac ako pozitívne. Situácia sa upokojila. „Všetko je v poriadku. Vírus sme zastavili. Udržali sme to pod kontrolou, mali sme 6 prípadov,“ priznala riaditeľka.

Druhá dávka

Názlerovej „zverenci“ sa tak tešia dobrému zdraviu a dokonca sú už zaočkovaní. „Absolvovali sme prvú dávku očkovania, čakáme na druhú plní nádeje, že potom sa konečne po dlhých 6 mesiacoch budú môcť vyobjímať so svojimi rodinami. Naši klienti očkovaciemu tímu doslova ďakovali. Vedia, že to je ich nádej,“ vysvetlila hviezda Súdnej siene. Očkovanie sa naťahovalo, keďže ešte na konci januára boli klienti bez vakcíny. Teraz im od pomyselnej slobody po druhej vakcíne chýba iba krôčik. Názlerová je vďačná za akúkoľvek pomoc pre klientov. „Potešili by sme sa kvietkom, ktoré by sme mohli sadiť v našom areáli, aby mali klienti radosť a fyzické aktivity.“