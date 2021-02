Prelomová správa v boji s COVID-19? Izrael predstavil sľubný liek proti smrtiacemu vírusu

V Izraeli oznámili výsledok prvej fázy klinickej štúdie výskumu lieku proti covid-19. Bola vykonaná na 35 ľuďoch so stredným alebo ťažkým priebehom ochorenia.

Stav pacientov sa po päťdňovej liečbe spočívajúcej v inhalácii lieku raz denne výrazne zlepšil a v priemere za štyri dni mohli byť prepustení z nemocnice. Na tlačovej konferencii usporiadanej v Jeruzaleme o tom v stredu informoval Nadir Arber, ktorý výskum vedie, a šéfka výskumného laboratória Širan Šapiraová z Ichilovovej nemocnice v Tel Avive.

Terapia označená ako EXO-CD24 dokáže zastaviť takzvanú cytokinovú búrku, pri ktorej sa imunitný systém vymkne kontrole a vyvolá prehnanú imunitnú reakciu. Telo pri nej produkuje látky, ktoré ich nakoniec zabijú. V prípade covid-19 sa tak deje u piatich až siedmich percent pacientov, táto búrka napáda pľúca a vyvolá ťažké dýchacie problémy. Liečebný preparát je založený na exozomoch, ktoré sa uvoľnia z bunkových membrán a použijú k medzibunkovej komunikácii. Tieto exozomy sa obohacujú o proteín označený CD24, ktorý má významnú úlohu pri regulácii imunitného systému.

V štúdii boli pacienti rozdelení do štyroch skupín, v troch ich bolo po piatich, v jednej 20. Dostávali dávky lieku od minimálnej po maximálnu. Ich priemerný vek bol 58 rokov, boli to ľudia vo veku 37 až 77 rokov, 33 percent z nich boli ženy. U jedného pacienta bola liečba prerušená. Ich stav sa kontroloval po siedmich a potom 35 dňoch od skončenia liečby. Liečebná látka sa aplikuje formou jednej inhalačnej dávky jedenkrát denne po päť dní. Podľa výskumníkov má dva hlavné významné účinky - bráni prehnanej sekrécii cytokínov a dostáva sa priamo do pľúc, takže nevyvoláva vedľajšie účinky ako látky podávané injekčne alebo ústami.

Arber, ktorý v nemocnici riadi centrum prevencie rakoviny, na prezentácii uviedol, že liek možno vyrobiť rýchlo a lacno, takže výroby bude schopná akákoľvek farmaceutická firma. Upozornil ale, že zatiaľ neprebehla ďalšia fáza testov, v ktorej je potreba porovnania s kontrolnou skupinou, ktorá bude dostávať placebo. V ďalšej fáze testov predpokladajú účasť oveľa väčších skupín pacientov. Arber povedal, že sa o výskum zaujíma premiér Benjamin Netanjahu a sľúbil podporu, chce hovoriť so zástupcami iných krajín a Arber medzi nimi menoval aj Českú republiku. Pri otázkach povedal, že sa do výskumu chcú zapojiť ďalšie štáty a že jeho laboratórium dostáva žiadosti z celého sveta.