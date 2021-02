Martin Smatana skončil s COVID-19 v nemocnici: Svedectvo, z ktorého naskakujú zimomriavky

Zdravotnícky analytik Martin Smatana sa koronavírusu venuje už od potvrdenia úplne prvých prípadov na Slovensku. Teraz zákerná choroba dobehla aj jeho. Slová, z ktorých naskakujú zimomriavky!

Martin Smatana sa rozhodol na svojej sociálnej sieti Facebook rozpovedať to, ako on s COVID-19 bojoval. A veru to nemal ľahké. Skončil v nemocnici na pľúcnom oddelení. "Myslel som si, že zbežne viem, ako prebieha ochorenie či základná liečba. Osud bol asi iného názoru a doprial mi skúsenosť z prvej ruky, keďže som vírusu začiatkom minulého týždňa aj ja podľahol. Nakoľko nič nerobím na pol plynu, tak som časom skončil na pľúcnom oddelení v Ružinove a v piatok ma po 8 dňoch prepustili do domácej liečby," opisuje Martin Smatana.

Zdravotnícky analytik vysvetľuje, že vždy poctivo dodržiaval opatrenia a snažil sa chrániť najlepšie ako vedel. "Musel som prísť podpísať jeden dokument, kde som strávil v rúšku a len s jednou osobou približne 15 minút. Osôbka bola, bohužiaľ, pozitívna (v tom čase to netušila) a tentokrát som vírusu už neušiel," opisuje osudovú chvíľu.

Netrvalo to dlho a jeho zdravotný stav sa začal zhoršovať. "Po domácom prehorúčkovaní sa do vysokých 40-tok a strate saturácie som sa s dusením nakoniec dostal do nemocnice, kde som začal postupom času archivovať lieky z mojej liečby. Zbierku si môžete pozrieť na fotke, ktorá obsahuje snáď všetko od základných antibiotík a lieku od kašľa až po drahé (anti)virotiká. Každá forma podania, farby či chuti. Je to niečo ako starter - pack hospitalizovaného pacienta," ukazuje Martin Smatana všetky lieky, ktoré počas pobytu v nemocnici dostal od zdravotníkov.

"Veľa z vás si povie, že sa vás to netýka, lebo ste dobrá veková skupina alebo ste COVID už mali. Avšak... Stále sa dá povedať, že som čerstvý 30-nik, nemám žiadne rizikové faktory, teplotu som mal naposledy, keď sa ešte slovenskými korunami platilo. Nefajčím, športujem. A na jar som musel mať ľahkú asymptomatickú formu, lebo som mal ešte na jeseň protilátky. A napriek tomu som minulý týždeň skončil so stredne ťažkou formou v nemocnici," varuje všetkých Slovákov a upozorňuje na to, že "britská mutácia ľúbi aj mladšie ročníky, a to veľmi".

Martin Smatana mal šťastie a svoj boj so zákerným koronavírusom vyhral. "Dnes sa cítim dobre a čaká má dlhý proces rehabilitácie. Ja som sa síce domov z nemocnice vrátil, môj prvý spolu-ležiaci také šťastie nemal. Nemal ani 45," poodhalil Martin Smatana tragickú správu.