Tréner Liverpoolu Klopp smúti: Kvôli pandémii nemôže na pohreb milovanej mamy († 81)

Tréner FC Liverpool Jürgen Klopp (53) sa nebude môcť dostaviť na pohreb svojej matky kvôli zákazu cestovania v súvislosti s pandémiou Covid-19, ktorý platí v Nemecku.

Kloppova milovaná matka zomrela 19. januára vo veku 81 rokov. "Znamenala pre mňa všetko. Bola skutočnou mamou v tom najlepšom slova zmysle. Ako oddaný kresťan viem, že je teraz na lepšom mieste. To, že sa nemôžem zúčastniť pohrebu je zapríčinené súčasnou hrozivou situáciou. Hneď ako to bude možné, usporiadame spomienku, aká k tomu prináleží," povedal Klopp pre nemecké noviny Schwarzwalder Bote. V Nemecku platí aktuálne zákaz všetkých ciest z Veľkej Británie do krajiny kvôli obavám z britskej mutácie ochorenia Covid-19.

Kloppov otec Norbert zomrel v roku 2000 vo veku 66 rokov po krátkej chorobe. S Elizabeth spolu prežili viac ako 40 spoločných rokov.