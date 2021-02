Klopp zmenil názor, potrebuje stopéra: Namiesto Škriniara sa však hovorí o hráčovi z nižšej ligy

FC Liverpool stále naháňa obhajobu titulu v anglickej Premier League a to aj napriek veľkým problémom so zložením stopérskej dvojice.

Nedeľňajšie víťazstvo na trávniku West Hamu (3:1) sa zrodilo aj za nečakanej spolupráce mladíka Nathaniela Phillipsa a pôvodom stredopoliara Jordana Hendersona. Bolo to dvanáste rôzne zloženie stopérskeho dua v 21 kolách Premier League v sezóne 2020/2021. A ďalší stredopoliar Fabinho, ktorý tiež zvykol zaskakovať na pozícii stopéra, je momentálne zranený a dlhodobo neistý je aj zdravotný stav ďalšieho kandidáta na tento post Joela Matipa.

Aj preto tréner Jürgen Klopp zrejme zmení svoje pôvodné rozhodnutie, že zranenia Virgila van Dijka a Joea Gomeza ho neprinútia obzerať sa po posilách do stredu obrany. Teraz sa touto možnosťou reálne zaoberá a možno do jeho tímu prídu až dvaja noví stopéri. Najnovšie sa špekuluje, že na Anfield Road má v posledný deň prestupového termínu prísť Ben Davies, ktorého meno sa skloňovalo v súvislosti s transferom do Celticu Glasgow. Dvadsaťpäťročný Angličan v tejto sezóne odohral 19 zápasov v drese Prestonu v druhej najvyššej anglickej súťaži The Championship a v jedenástom tíme tabuľky patrí medzi lídrov. Ak Davies zamieri do Liverpoolu, opačným smerom do Prestonu by s mal presunúť na hosťovanie 19-ročný Sepp van dern Berg.

Napriek neutíchajúcim turbulenciám v strede obrany je FC Liverpool stále v hre o majstrovský titul. Na treťom mieste tabuľky zaostáva o 4 body za lídrom tabuľky Manchestrom City.