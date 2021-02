Sisa Lelkes Sklovska sa rozhodla pre prísne chudnutie: Robím toto a funguje to!

Nechýba jej sebazaprenie.

Známa speváčka Sisa Lelkes Sklovska (55) nielenže pôsobí šťastne a bezstarostne, ale aj jej vzhľad je doslova mladistvý. Dáva si striktne pozor na svoj jedálniček a jej figúru by jej mohli mnohé závidieť. No nie je to len tak, a aktuálne sa Sisa rozhodla prvýkrát naskočiť na poriadne tvrdú drezúru.

Speváčke Sise Sklovskej rozhodne nechýba sebazaprenie. Rozhodla sa zatočiť s prebytočnými kilami, ktoré jej ostanú po každej operácii nôh. „Ešte mi chýbajú také 3 kilá. Ja som v tomto k sebe veľmi kritická. Prvýkrát v živote som sa rozhodla počas tejto hrôzy, čo sa tu deje, že sa konečne idem starať o seba. Dala som sa na také veľmi zdravé stravovanie, že 5-krát za deň jem. Dodržiavam to a naozaj to funguje. Priznám sa, že prvýkrát v živote jem 5-krát za deň,“ prezradila Sisa pre Nový Čas.

Aj keď sa o jej stravu starajú druhí, pre svojho manžela Juraja Lelkesa naďalej varí. Avšak je možné, ako sama speváčka povedala, že sa do chudnutia pustí aj on.